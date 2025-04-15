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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Неймар и Депай остались без тренера. Сантос уволил бразильца
Бразилия
15 апреля 2025, 12:39 |
360
0

ОФИЦИАЛЬНО. Неймар и Депай остались без тренера. Сантос уволил бразильца

Педро Кайшинья покинул свой пост

15 апреля 2025, 12:39 |
360
0
ОФИЦИАЛЬНО. Неймар и Депай остались без тренера. Сантос уволил бразильца
Getty Images/Global Images Ukraine. Педро Кайшинья

Сантос официально объявил о прекращении сотрудничества с бразильским специалистом Педро Кайшиньей, покинувшим пост главного тренера команды.

По официальной информации, вместе с 54-летним португальцем команду покинет и его тренерский штаб, ассистент Сесар Сампайо останется и будет исполнять обязанности временного главного тренера.

Бразильский специалист возглавил «Сантос» только первого января 2025 года. Под его руководством команда одержала 6 побед, 4 ничьих и 7 поражений.

В нынешнем сезоне клуб, в составе которого выступают Неймар и Мемфис Депай, занимает 18-ю строчку турнирной таблицы чемпионата Бразилии, имея в своем активе 1 турнирный балл после 3 сыгранных матчей.

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Сантос Неймар Мемфис Депай чемпионат Бразилии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Сантос
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