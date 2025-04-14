Клуб Серии А предлагает контракт легендарному французу. Там играет украинец
Патрик Виейра может продлить контракт с «Дженоа»
Руководство итальянского «Дженоа» размышляет о продлении контракта с Патриком Виейра, который ныне возглавляет «росособу».
По информации итальянского инсайдера Николо Скиры, клуб рассматривает возможность досрочного продления соглашения еще на один год – до 2027-го. Действующий контракт легендарного француза с клубом действует до лета 2026 года.
48-летний наставник возглавил «Дженоа» в ноябре прошлого года. В нынешнем сезоне клуб, за который выступает Руслан Малиновский, занимает 12-ю строчку турнирной таблицы Серии А, имея в своем активе 39 турнирных баллов после 32 сыгранных матчей.
Ранее Виейра сообщил неутешительные новости относительно Малиновского
#Genoa want to keep Patrick #Vieira as coach. The french manager has already a contract until 2026, but it’s not ruled out a contract extension until 2027. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) April 14, 2025
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