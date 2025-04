Клуб Серии А предлагает контракт легендарному французу. Там играет украинец

Руководство итальянского «Дженоа» размышляет о продлении контракта с Патриком Виейра, который ныне возглавляет «росособу».

По информации итальянского инсайдера Николо Скиры, клуб рассматривает возможность досрочного продления соглашения еще на один год – до 2027-го. Действующий контракт легендарного француза с клубом действует до лета 2026 года.

48-летний наставник возглавил «Дженоа» в ноябре прошлого года. В нынешнем сезоне клуб, за который выступает Руслан Малиновский, занимает 12-ю строчку турнирной таблицы Серии А, имея в своем активе 39 турнирных баллов после 32 сыгранных матчей.

Ранее Виейра сообщил неутешительные новости относительно Малиновского

