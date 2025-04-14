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  4. Клуб Серии А предлагает контракт легендарному французу. Там играет украинец
Италия
14 апреля 2025, 17:33 |
340
0

Клуб Серии А предлагает контракт легендарному французу. Там играет украинец

Патрик Виейра может продлить контракт с «Дженоа»

14 апреля 2025, 17:33 |
340
0
Клуб Серии А предлагает контракт легендарному французу. Там играет украинец
Getty Images/Global Images Ukraine. Патрик Виейра

Руководство итальянского «Дженоа» размышляет о продлении контракта с Патриком Виейра, который ныне возглавляет «росособу».

По информации итальянского инсайдера Николо Скиры, клуб рассматривает возможность досрочного продления соглашения еще на один год – до 2027-го. Действующий контракт легендарного француза с клубом действует до лета 2026 года.

48-летний наставник возглавил «Дженоа» в ноябре прошлого года. В нынешнем сезоне клуб, за который выступает Руслан Малиновский, занимает 12-ю строчку турнирной таблицы Серии А, имея в своем активе 39 турнирных баллов после 32 сыгранных матчей.

Ранее Виейра сообщил неутешительные новости относительно Малиновского

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Патрик Виейра Серия A Дженоа чемпионат Италии по футболу продление контракта Руслан Малиновский Николо Скира
Олег Вахоцкий Источник: Николо Скира
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