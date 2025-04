Легендарный Модрич станет владельцем известного клуба, игравшего в АПЛ

Хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич станет новым миноритарным владельцем валлийского «Суонси», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

При этом отмечается, что решение приобрести клуб Чемпионшипа не повлияет на игровую карьеру 39-летнего футболиста – он все еще планирует продолжать играть за «Реал».

На данный момент «Суонси» занимает 12-е место в турнирной таблице Чемпионшипа, набрав 54 очка в 42 матчах сезона.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» хочет избавиться от Луки Модрича.

