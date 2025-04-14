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  4. Легендарный Модрич станет владельцем известного клуба, игравшего в АПЛ
Англия
14 апреля 2025, 14:42 |
1050
0

Легендарный Модрич станет владельцем известного клуба, игравшего в АПЛ

Хорватский хавбек «Реала» приобретет акции «Суонси»

14 апреля 2025, 14:42 |
1050
0
Легендарный Модрич станет владельцем известного клуба, игравшего в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

Хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич станет новым миноритарным владельцем валлийского «Суонси», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

При этом отмечается, что решение приобрести клуб Чемпионшипа не повлияет на игровую карьеру 39-летнего футболиста – он все еще планирует продолжать играть за «Реал».

На данный момент «Суонси» занимает 12-е место в турнирной таблице Чемпионшипа, набрав 54 очка в 42 матчах сезона.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» хочет избавиться от Луки Модрича.

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Суонси Лука Модрич Реал Мадрид Чемпионшип чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига чемпионат Испании по футболу Ла Лига Фабрицио Романо
Дмитрий Вус Источник: Фабрицио Романо
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