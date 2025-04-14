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Челси
13.04.2025 16:00 – FT 2 : 2
Ипсвич Таун
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Англия
14 апреля 2025, 06:59 | Обновлено 14 апреля 2025, 07:15
55
0

МАРЕСКА: «В перерыве я сказал игрокам Челси – надо реагировать»

Наставник синих прокомментировал ничейный поединок АПЛ против Ипсвича

14 апреля 2025, 06:59 | Обновлено 14 апреля 2025, 07:15
55
0
МАРЕСКА: «В перерыве я сказал игрокам Челси – надо реагировать»
ФК Челси. Энцо Мареска

Тренер «Челси» Энцо Мареска остался доволен игрой своей команды во втором тайме, которая позволила отыграться с 0:2 в матче с «Ипсвичем» (2:2) в 32-м туре АПЛ:

«Я считаю, мы начали довольно хорошо, создавали моменты. Но когда соперник забил первый гол – динамика игры полностью изменилась. С этого момента и до конца первого тайма мы были недостаточно хороши, особенно в обороне, потому что оба пропущенных мяча – это наши ошибки.

Оба гола – мы могли защищаться лучше. Если проанализировать – первый гол пришел после длинного паса от Энцо, и мы сразу пропустили. Второй – с удара от ворот, снова длинный пас, и снова пропущенный гол.

Наверное, мы немного потеряли уверенность на поле, потому что до этого контролировали игру, играли хорошо. А когда оказались в роли отстающих – психологически стало тяжелее. В этот момент я сказал в перерыве: нужно реагировать, мы не можем продолжать играть так, как играли последние 25 минут первого тайма».

Это тяжело, очень тяжело. В первые 20 минут – на этой стадии сезона, против таких соперников – если ты забиваешь первым, игра полностью меняется в твою пользу. Но мы не реализовали свои моменты, а потом пропустили. И команда уже выглядела недостаточно хорошо во многих аспектах до конца тайма.

Вот здесь нам нужно сделать шаг вперед – правильно реагировать. Мы немного потеряли уверенность после пропущенного, и в такой атмосфере нужно продолжать делать правильные вещи и не менять план.

Мы – команда, которая обычно разыгрывает мяч после удара от ворот коротко, но при втором голе мы сыграли длинно – и пропустили. Так что нужно быть сильными и продолжать делать то, что работает.

Во втором тайме мы снова были собой. Мы действовали в своем стиле, создавали много моментов, широко использовали фланги, были гораздо более динамичными. Мы выглядели намного лучше после перерыва».

События матча

80’
ГОЛ ! Мяч забил Джейдон Санчо (Челси).
46’
ГОЛ ! Автогол забил Аксель Туанзебе (Ипсвич Таун).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Бен Джонсон (Ипсвич Таун).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Хулио Энсисо (Ипсвич Таун).
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Ипсвич чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси пресс-конференция Энцо Мареска
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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