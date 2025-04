Онана может уйти из Ман Юнайтед после провального сезона. Есть претенденты

Камерунский голкипер «Манчестер Юнайтед» Андре Онана может покинуть расположение «красных дьяволов» уже в летнее трансферное окно.

По информации источника, к 29-летнему камерунцу проявляет интерес неназванный клуб по чемпионату Саудовской Аравии.

«Манчестер Юнайтед» купил Онана летом 2023 года из «Интера» за 52,5 миллиона евро. В текущем сезоне на его счету 55 пропущенных мячей в 42 матчах, 10 раз он сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Ранее сообщалось, что семью голкипера Манчестер Юнайтед взяла под охрану полиция.

A Saudi Club have shown interest in Andrè #Onana, who could leave #ManchesterUnited in the summer transfer window. #transfers #MUFC