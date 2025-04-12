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  4. Онана может уйти из Ман Юнайтед после провального сезона. Есть претенденты
Англия
12 апреля 2025, 11:44 | Обновлено 12 апреля 2025, 12:22
397
1

Онана может уйти из Ман Юнайтед после провального сезона. Есть претенденты

Камерунець може перебратися до Саудівської Аравії

12 апреля 2025, 11:44 | Обновлено 12 апреля 2025, 12:22
397
1
Онана может уйти из Ман Юнайтед после провального сезона. Есть претенденты
Getty Images/Global Images Ukraine. Андре Онана

Камерунский голкипер «Манчестер Юнайтед» Андре Онана может покинуть расположение «красных дьяволов» уже в летнее трансферное окно.

По информации источника, к 29-летнему камерунцу проявляет интерес неназванный клуб по чемпионату Саудовской Аравии.

«Манчестер Юнайтед» купил Онана летом 2023 года из «Интера» за 52,5 миллиона евро. В текущем сезоне на его счету 55 пропущенных мячей в 42 матчах, 10 раз он сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Ранее сообщалось, что семью голкипера Манчестер Юнайтед взяла под охрану полиция.

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Андре Онана Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Саудовской Аравии по футболу чемпионат Англии по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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Fuz1982z
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