Онана может уйти из Ман Юнайтед после провального сезона. Есть претенденты
Камерунець може перебратися до Саудівської Аравії
Камерунский голкипер «Манчестер Юнайтед» Андре Онана может покинуть расположение «красных дьяволов» уже в летнее трансферное окно.
По информации источника, к 29-летнему камерунцу проявляет интерес неназванный клуб по чемпионату Саудовской Аравии.
«Манчестер Юнайтед» купил Онана летом 2023 года из «Интера» за 52,5 миллиона евро. В текущем сезоне на его счету 55 пропущенных мячей в 42 матчах, 10 раз он сохранил свои ворота в неприкосновенности.
Ранее сообщалось, что семью голкипера Манчестер Юнайтед взяла под охрану полиция.
A Saudi Club have shown interest in Andrè #Onana, who could leave #ManchesterUnited in the summer transfer window. #transfers #MUFC— Nicolò Schira (@NicoSchira) April 11, 2025
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