Манчестер Юнайтед пропустил свой самый поздний гол в Лиге Европы

В первом четвертьфинальном матче Лиги Европы «Лион» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью 2:2.

Гол, который принес ничью хозяевам, был забит на пятой добавленной арбитром минуте.

Этот гол стал самым поздним, который «Манчестер Юнайтед» пропускал в Лиге Европы за все время.

Для Лиона же этот забитый мяч стал вторым самым поздним в истории турнира.

2017, против «АЗ», 94:35

2025, против «Манчестер Юнайтед», 94:30

95 - Lyon’s equaliser in the 95th minute was the latest goal Manchester United have ever conceded in the UEFA Europa League, and Lyon’s second-latest in the competition (94:30), after February 2017 against AZ (94:35). Gasp. pic.twitter.com/vKnNm6emA8