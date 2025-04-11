Манчестер Юнайтед пропустил свой самый поздний гол в Лиге Европы
Обидчиком Манчестера стал «Лион», забивший мяч уже в добавленное к игре время
В первом четвертьфинальном матче Лиги Европы «Лион» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью 2:2.
Гол, который принес ничью хозяевам, был забит на пятой добавленной арбитром минуте.
Этот гол стал самым поздним, который «Манчестер Юнайтед» пропускал в Лиге Европы за все время.
Для Лиона же этот забитый мяч стал вторым самым поздним в истории турнира.
2017, против «АЗ», 94:35
2025, против «Манчестер Юнайтед», 94:30
95 - Lyon’s equaliser in the 95th minute was the latest goal Manchester United have ever conceded in the UEFA Europa League, and Lyon’s second-latest in the competition (94:30), after February 2017 against AZ (94:35). Gasp. pic.twitter.com/vKnNm6emA8— OptaJoe (@OptaJoe) April 10, 2025
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