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Лига Европы
11 апреля 2025, 11:48 |
91
0

Манчестер Юнайтед пропустил свой самый поздний гол в Лиге Европы

Обидчиком Манчестера стал «Лион», забивший мяч уже в добавленное к игре время

11 апреля 2025, 11:48 |
91
0
Манчестер Юнайтед пропустил свой самый поздний гол в Лиге Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Райан Шерки

В первом четвертьфинальном матче Лиги Европы «Лион» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью 2:2.

Гол, который принес ничью хозяевам, был забит на пятой добавленной арбитром минуте.

Этот гол стал самым поздним, который «Манчестер Юнайтед» пропускал в Лиге Европы за все время.

Для Лиона же этот забитый мяч стал вторым самым поздним в истории турнира.

2017, против «АЗ», 94:35
2025, против «Манчестер Юнайтед», 94:30

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Манчестер Юнайтед Лион - Манчестер Юнайтед Лион Лига Европы статистика
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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