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Лига чемпионов
10 апреля 2025, 14:31 | Обновлено 10 апреля 2025, 14:35
170
0

«Хочу помочь». Кварацхелия высказался о победе в ЛЧ и вспомнил Марадону

Грузин отличился голом в матче с «Астон Виллой»

10 апреля 2025, 14:31 | Обновлено 10 апреля 2025, 14:35
170
0
«Хочу помочь». Кварацхелия высказался о победе в ЛЧ и вспомнил Марадону
Getty Images/Global Images Ukraine. Хвича Кварацхелия

Грузинский футболист ПСЖ Хвича Кварацхелия прокомментировал домашнюю победу над «Астон Виллой» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов (3:1). Вингер помог своему коллективу переиграть соперника, забив мяч на 49-й минуте.

«Мы играли против сильной команды. Конечно, мы довольны результатом, но надо продолжать, поскольку впереди ответный матч и дело еще не завершено. Ответный матч будет сложным, но мы должны играть в свою игру и тогда посмотрим, как все пройдет.

Влияние Луиса Энрике на коллектив – колоссальное. Я просто счастлив играть под его руководством, позиция не имеет значения. Я просто хочу помочь команде.

Вдохновил ли Диего Марадона меня на гол? Ну... Я люблю его! Он как Бог в «Наполи»». Я люблю Диего, как и всех остальных людей из «Наполи», ведь я провел там много времени, и он был легендой», – ответил Хвича.

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Астон Вилла ПСЖ Лига чемпионов Хвича Кварацхелия ПСЖ - Астон Вилла Диего Марадона
Андрей Витренко Источник: УЕФА
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