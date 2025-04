«Хочу помочь». Кварацхелия высказался о победе в ЛЧ и вспомнил Марадону

Грузинский футболист ПСЖ Хвича Кварацхелия прокомментировал домашнюю победу над «Астон Виллой» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов (3:1). Вингер помог своему коллективу переиграть соперника, забив мяч на 49-й минуте.

«Мы играли против сильной команды. Конечно, мы довольны результатом, но надо продолжать, поскольку впереди ответный матч и дело еще не завершено. Ответный матч будет сложным, но мы должны играть в свою игру и тогда посмотрим, как все пройдет.

Влияние Луиса Энрике на коллектив – колоссальное. Я просто счастлив играть под его руководством, позиция не имеет значения. Я просто хочу помочь команде.

Вдохновил ли Диего Марадона меня на гол? Ну... Я люблю его! Он как Бог в «Наполи»». Я люблю Диего, как и всех остальных людей из «Наполи», ведь я провел там много времени, и он был легендой», – ответил Хвича.

