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  4. Разочаровал своей игрой. Тоттенхэм определился с судьбой Вернера
Англия
08 апреля 2025, 10:58 | Обновлено 08 апреля 2025, 11:02
378
2

Разочаровал своей игрой. Тоттенхэм определился с судьбой Вернера

Немецкий форвард вернется в «РБ Лейпциг»

08 апреля 2025, 10:58 | Обновлено 08 апреля 2025, 11:02
378
2
Разочаровал своей игрой. Тоттенхэм определился с судьбой Вернера
Getty Images/Global Images Ukraine. Тимо Вернер

Лондонский «Тоттенхэм» в очередной раз подчеркнул, что не планирует подписать полноценное соглашение с находящимся в клубе на правах аренды немецким форвардом Тимо Вернером.

По завершению текущего сезона нападающий вернется в «РБ Лейпциг», где попытается закрепиться в основе. Однако немецкий коллектив не рассчитывает на футболиста и попытается избавиться от Вернера при первой удачной возможности.

В этом сезоне Тимо отыграл 27 матчей во всех турнирах. Результативных действий нападающий оформил не очень много – один гол и три результативных передачи.

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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pol-55
Невезучий.
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Saar
Крутий🤣🤣🤣
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