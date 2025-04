Разочаровал своей игрой. Тоттенхэм определился с судьбой Вернера

Лондонский «Тоттенхэм» в очередной раз подчеркнул, что не планирует подписать полноценное соглашение с находящимся в клубе на правах аренды немецким форвардом Тимо Вернером.

По завершению текущего сезона нападающий вернется в «РБ Лейпциг», где попытается закрепиться в основе. Однако немецкий коллектив не рассчитывает на футболиста и попытается избавиться от Вернера при первой удачной возможности.

В этом сезоне Тимо отыграл 27 матчей во всех турнирах. Результативных действий нападающий оформил не очень много – один гол и три результативных передачи.

