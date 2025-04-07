Испания07 апреля 2025, 13:03 |
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Реал проиграл дома в матче Ла Лиги во второй раз за два сезона
Обидчиком команды из Мадрида стала «Валенсия»
07 апреля 2025, 13:03 |
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Поражение «Реала» от «Валенсии» со счетом 1:2 стало лишь вторым домашним для сливочных за последние два сезона в Ла Лиге.
Среди команд из топ-5 европейских чемпионатов есть теперь только 5, которые имеют в своем пассиве 2 домашних поражения в чемпионате за последние 2 сезона.
«Реал» – 2
«Пари Сен-Жермен» – 2
«Ливерпуль» – 2
«Байер Леверкузен» – 2
«Интер» – 2
Real Madrid's home loss to Valencia was just their second over the past two league seasons 🤯🇪🇸 pic.twitter.com/V2jNyDMAEG— LiveScore (@livescore) April 7, 2025
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