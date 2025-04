Реал проиграл дома в матче Ла Лиги во второй раз за два сезона

Поражение «Реала» от «Валенсии» со счетом 1:2 стало лишь вторым домашним для сливочных за последние два сезона в Ла Лиге.

Среди команд из топ-5 европейских чемпионатов есть теперь только 5, которые имеют в своем пассиве 2 домашних поражения в чемпионате за последние 2 сезона.

«Реал» – 2

«Пари Сен-Жермен» – 2

«Ливерпуль» – 2

«Байер Леверкузен» – 2

«Интер» – 2

