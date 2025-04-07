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  4. Реал проиграл дома в матче Ла Лиги во второй раз за два сезона
Испания
07 апреля 2025, 13:03 |
128
0

Реал проиграл дома в матче Ла Лиги во второй раз за два сезона

Обидчиком команды из Мадрида стала «Валенсия»

07 апреля 2025, 13:03 |
128
0
Реал проиграл дома в матче Ла Лиги во второй раз за два сезона
Getty Images/Global Images Ukraine. Реал Мадрид

Поражение «Реала» от «Валенсии» со счетом 1:2 стало лишь вторым домашним для сливочных за последние два сезона в Ла Лиге.

Среди команд из топ-5 европейских чемпионатов есть теперь только 5, которые имеют в своем пассиве 2 домашних поражения в чемпионате за последние 2 сезона.

«Реал» – 2
«Пари Сен-Жермен» – 2
«Ливерпуль» – 2
«Байер Леверкузен» – 2
«Интер» – 2

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Реал Мадрид Реал - Валенсия Валенсия Ла Лига чемпионат Испании по футболу статистика
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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