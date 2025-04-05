Ноттингем Форест продолжил свою ужасную серию в Премьер-Лиге
Астон Вилла в домашнем поединке переиграла Ноттингем Форест в домашнем поединке
В очередном матче Премьер-Лиги «Астон Вилла» победила «Ноттингем Форест» со счетом 2:1, выигрывая по ходу встречи в два мяча.
«Ноттингем Форест» проиграл все 79 матчей Премьер-Лиги, в которых они отставали на 2 или более голов.
53-летний испанский тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери стал первым в истории рулевым бирмингемского клуба, которому удалось осуществить две разные беспроигрышные домашние серии «Астон Виллы» в Премьер-Лиге длиной в 15+ матчей. Первый отрезок без домашних поражений пришелся на 2023 год (17 матчей), а нынешний начался в сентябре прошлого года и после сегодняшней игры составляет 15 матчей.
Aston Villa have won seven consecutive games in all competitions for the first time as a top-flight side since March 1981 (7).— Opta Analyst (@OptaAnalyst) April 5, 2025
Check out all the best stats from their 2-1 win over Nottingham Forest here👇https://t.co/FZEXdDN4K3 pic.twitter.com/n8KfOgECZh
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