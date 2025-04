Ноттингем Форест продолжил свою ужасную серию в Премьер-Лиге

В очередном матче Премьер-Лиги «Астон Вилла» победила «Ноттингем Форест» со счетом 2:1, выигрывая по ходу встречи в два мяча.

«Ноттингем Форест» проиграл все 79 матчей Премьер-Лиги, в которых они отставали на 2 или более голов.

53-летний испанский тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери стал первым в истории рулевым бирмингемского клуба, которому удалось осуществить две разные беспроигрышные домашние серии «Астон Виллы» в Премьер-Лиге длиной в 15+ матчей. Первый отрезок без домашних поражений пришелся на 2023 год (17 матчей), а нынешний начался в сентябре прошлого года и после сегодняшней игры составляет 15 матчей.

Aston Villa have won seven consecutive games in all competitions for the first time as a top-flight side since March 1981 (7).



