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  4. Ноттингем Форест продолжил свою ужасную серию в Премьер-Лиге
Англия
05 апреля 2025, 23:05 |
270
1

Ноттингем Форест продолжил свою ужасную серию в Премьер-Лиге

Астон Вилла в домашнем поединке переиграла Ноттингем Форест в домашнем поединке

05 апреля 2025, 23:05 |
270
1
Ноттингем Форест продолжил свою ужасную серию в Премьер-Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Астон Вилла - Ноттингем Форест

В очередном матче Премьер-Лиги «Астон Вилла» победила «Ноттингем Форест» со счетом 2:1, выигрывая по ходу встречи в два мяча.

«Ноттингем Форест» проиграл все 79 матчей Премьер-Лиги, в которых они отставали на 2 или более голов.

53-летний испанский тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери стал первым в истории рулевым бирмингемского клуба, которому удалось осуществить две разные беспроигрышные домашние серии «Астон Виллы» в Премьер-Лиге длиной в 15+ матчей. Первый отрезок без домашних поражений пришелся на 2023 год (17 матчей), а нынешний начался в сентябре прошлого года и после сегодняшней игры составляет 15 матчей.

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Ноттингем Форест Астон Вилла Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Унаи Эмери статистика
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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Комментарии 1
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ivankondrat96
Я думаю, що Ноттінгем Форест не дуже засмутиться від цієї статистики, враховуючи турнірне становище)
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