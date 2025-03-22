Джокович догнал Надаля по количеству побед на турнирах Мастерс
Именитый серб на пути к абсолютному рекорду
Именитый сербский теннисист Новак Джокович, на счету которого 40 трофеев в Мастерсах уверенно стартовал на турнире ATP 1000 в Маями, победив австралийца Ринки Хидзикату в двух сетах со счетом 6:0, 7:6 в пятницу, 21 марта.
Это была очень значимая победа – уже 410-я в его карьере на турнирах ATP Мастерс 1000. Таким образом, Новак догнал по этому показателю испанца Рафаэля Надаля.
Наибольшее количество побед на данный момент в турнирах ATP Мастерс 1000 имеют:
- 1–2. 410 побед – Рафаэль Надаль
- 1–2. 410 – Новак Джокович
- 3. 381 – Роджер Федерер
- 4. 230 – Энди Маррей
- 5. 209 – Андре Агасси
- 6. 191 – Томаш Бердыч
- 7. 190 – Пит Сампрас
- 8. 189 – Давид Феррер
- 9. 166 – Стэн Вавринка
- 10. 157 – Энди Роддик
«Я играл очень хорошо, на высоком уровне, с самого начала», – сказал Джокович после победы в матче, который длился час и 19 минут. «Я точно знал, что хочу сделать в тактическом плане, посмотрев видео нашего противостояния в Брисбене в этом году. Было полезно сделать домашнюю работу».
В третьем раунде 4-й номер посева будет ждать Камило Уго Карабелли, который накануне одолел американца Алекса Михельсена со счетом 6:7, 7:5, 6:3. Таким образом, победа Джоковича подарит ему абсолютный рекорд по количеству побед в карьере на турнирах ATP Мастерс 1000. Джокович и Уго Карабелли сыграют друг с другом впервые.
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