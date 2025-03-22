Джокович догнал Надаля по количеству побед на турнирах Мастерс

Именитый сербский теннисист Новак Джокович, на счету которого 40 трофеев в Мастерсах уверенно стартовал на турнире ATP 1000 в Маями, победив австралийца Ринки Хидзикату в двух сетах со счетом 6:0, 7:6 в пятницу, 21 марта.

Это была очень значимая победа – уже 410-я в его карьере на турнирах ATP Мастерс 1000. Таким образом, Новак догнал по этому показателю испанца Рафаэля Надаля.

Наибольшее количество побед на данный момент в турнирах ATP Мастерс 1000 имеют:

1–2. 410 побед – Рафаэль Надаль

1–2. 410 – Новак Джокович

3. 381 – Роджер Федерер

4. 230 – Энди Маррей

5. 209 – Андре Агасси

6. 191 – Томаш Бердыч

7. 190 – Пит Сампрас

8. 189 – Давид Феррер

9. 166 – Стэн Вавринка

10. 157 – Энди Роддик

«Я играл очень хорошо, на высоком уровне, с самого начала», – сказал Джокович после победы в матче, который длился час и 19 минут. «Я точно знал, что хочу сделать в тактическом плане, посмотрев видео нашего противостояния в Брисбене в этом году. Было полезно сделать домашнюю работу».

В третьем раунде 4-й номер посева будет ждать Камило Уго Карабелли, который накануне одолел американца Алекса Михельсена со счетом 6:7, 7:5, 6:3. Таким образом, победа Джоковича подарит ему абсолютный рекорд по количеству побед в карьере на турнирах ATP Мастерс 1000. Джокович и Уго Карабелли сыграют друг с другом впервые.