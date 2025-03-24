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  4. Ребров нашел позитивные моменты в матче Украины против Бельгии
Лига наций
24 марта 2025, 16:10 | Обновлено 24 марта 2025, 16:11
538
2

Ребров нашел позитивные моменты в матче Украины против Бельгии

Наставник отметил силу сборной Бельгии

24 марта 2025, 16:10 | Обновлено 24 марта 2025, 16:11
538
2
Ребров нашел позитивные моменты в матче Украины против Бельгии
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Тренер сборной Украины Сергей Ребров на своей странице в Instagram дал оценку поражению от Бельгии 0:3 в ответном матче плей-офф Лиги наций. Команда по сумме двух матчей не сумела выйти в Дивизион A.

Наставник нашел позитив в том, что команда проиграла очень сильному сопернику.

«К сожалению, даже после всех положительных усилий в первой встрече, из-за крайне неудачной игре и результата вчера, мы не завоевали и не заслужили выход в Лигу А. Следует отметить некоторые позитивные аспекты этого противостояния, включая то, что мы боролись против очень качественной команды, показавшей свои лучшие качества во втором матче».

«Но после такого результата эмоции, прежде всего, могут быть лишь преимущественно негативными. Хочется сделать выводы после вчерашней игры и с помощью летних товарищеских встреч начать подготовку к очень важному отбору на чемпионат мира», – сказал Ребров.

Украина стартует в отборе на ЧМ-2026 в сентябре матами против Франции и Азербайджана.

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Сергей Ребров сборная Украины по футболу Бельгия - Украина сборная Бельгии по футболу Лига наций
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 2
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Alehandro
Позитивний момент для Реброва - жодна з провальних ігор не впливає на платню, яку Сірожа буде продовжувати отримувати...
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-1
Boodya
Так нічого ж не зміниться, які висновки?
вчорашній матч показав, що ніхрена в нашій збірній не зміниться
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-1
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