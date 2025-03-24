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Чемпионат мира
24 марта 2025, 22:34 | Обновлено 24 марта 2025, 22:43
354
1

ВИДЕО. Рис Джеймс забил супергол со штрафного в матче сборной Англии

На 38-й минуте хозяева вышли вперед в игре квалификации ЧМ против Латвии

24 марта 2025, 22:34 | Обновлено 24 марта 2025, 22:43
354
1
ВИДЕО. Рис Джеймс забил супергол со штрафного в матче сборной Англии
England Team

24 марта в 21:45 в Лондоне проходит матч 2-го тура отбора к чемпионату мира 2026.

Сборная Англии принимает команду Латвии на стадионе «Уэмбли».

Все голы матча можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

В группе K также выступают сборные Сербии, Албании и Андорры.

На 38-й минуте хозяева вышли вперед. Рис Джеймс забил супергол со штрафного (1:0).

ГОЛ! 1:0. Рис Джеймс, 38 мин

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 1
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ivankondrat96
Красивий гол. Може більш класний кіпер і міг би дістати м'яч, але далеко не факт
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