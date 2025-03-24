Чемпионат мира24 марта 2025, 22:34 | Обновлено 24 марта 2025, 22:43
354
1
ВИДЕО. Рис Джеймс забил супергол со штрафного в матче сборной Англии
На 38-й минуте хозяева вышли вперед в игре квалификации ЧМ против Латвии
24 марта 2025, 22:34 | Обновлено 24 марта 2025, 22:43
354
1
24 марта в 21:45 в Лондоне проходит матч 2-го тура отбора к чемпионату мира 2026.
Сборная Англии принимает команду Латвии на стадионе «Уэмбли».
Все голы матча можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
В группе K также выступают сборные Сербии, Албании и Андорры.
На 38-й минуте хозяева вышли вперед. Рис Джеймс забил супергол со штрафного (1:0).
ГОЛ! 1:0. Рис Джеймс, 38 мин
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 24 марта 2025, 01:54 3
Сборная Украины сыграет с командами Франции. Исландии и Азербайджана
Другие виды | 24 марта 2025, 11:41 5
Украинка восхищалась Яном Сомерхолдером
Футбол | 24.03.2025, 22:25
Футбол | 24.03.2025, 19:23
Футбол | 24.03.2025, 08:24
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Красивий гол. Може більш класний кіпер і міг би дістати м'яч, але далеко не факт
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
24.03.2025, 03:45 1
Футбол
23.03.2025, 23:41 390
23.03.2025, 08:32 3
23.03.2025, 09:13 3
24.03.2025, 07:47 31
24.03.2025, 10:57 1