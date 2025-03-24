ВИДЕО. Рис Джеймс забил супергол со штрафного в матче сборной Англии

24 марта в 21:45 в Лондоне проходит матч 2-го тура отбора к чемпионату мира 2026.

Сборная Англии принимает команду Латвии на стадионе «Уэмбли».

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В группе K также выступают сборные Сербии, Албании и Андорры.

На 38-й минуте хозяева вышли вперед. Рис Джеймс забил супергол со штрафного (1:0).

ГОЛ! 1:0. Рис Джеймс, 38 мин