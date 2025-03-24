ВИДЕО. Кейн и Эзе увеличили перевес сборной Англии над Латвией

24 марта в 21:45 в Лондоне проходит матч 2-го тура отбора к чемпионату мира 2026.

Сборная Англии принимает команду Латвии на стадионе «Уэмбли».

Все голы матча можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

В группе K также выступают сборные Сербии, Албании и Андорры.

Хозяева поля во втором тайме доказали свой перевес, голы забили Гарри Кейн и Эберечи Эзе.

ГОЛ! 2:0. Гарри Кейн, 68 мин

ГОЛ! 3:0. Эберечи Эзе, 76 мин

Фотогалерея