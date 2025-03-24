Чемпионат мира24 марта 2025, 23:23 | Обновлено 24 марта 2025, 23:27
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ВИДЕО. Кейн и Эзе увеличили перевес сборной Англии над Латвией
Хозяева поля во втором тайме доказали свой перевес в игре квалификации ЧМ
24 марта 2025, 23:23 | Обновлено 24 марта 2025, 23:27
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24 марта в 21:45 в Лондоне проходит матч 2-го тура отбора к чемпионату мира 2026.
Сборная Англии принимает команду Латвии на стадионе «Уэмбли».
Все голы матча можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
В группе K также выступают сборные Сербии, Албании и Андорры.
Хозяева поля во втором тайме доказали свой перевес, голы забили Гарри Кейн и Эберечи Эзе.
ГОЛ! 2:0. Гарри Кейн, 68 мин
ГОЛ! 3:0. Эберечи Эзе, 76 мин
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