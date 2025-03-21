«Нет Нойера – нет проблем». Реакция фанов на матч Италия – Германия
Сборная Германии одержала волевую победу на выезде
В четверг, 20 марта, состоялся матч 1/4 финала Лиги наций Италия – Германия. Игра закончилась со счетом 2:1 в пользу команды гостей.
На 9-й минуте поединка Сандро Тонали вывел сборную Италии вперед. Немцы отыгрались в начале второго тайма – забил Тим Кляйндинст. Победу Бундестим на 77-й минуте принес Леон Горецка.
lightning_kf: Первый матч с победой. Придется повторить это позже во втором.
lut: Нет Нойера – нет проблем.
Stevtee Productions: Какой эпичный результат камбэка немецкой машины во главе с единственным и неповторимым монстром менталитета «Баварии» и нынешним капитаном сборной Германии Йозуа Киммихом, отдавшим первоклассные две голевые передачи в матче против итальянской команды!
Rarity Sparkle - Shy: Хорошая победа. Жаль, что не удалось забить еще один гол, чтобы обеспечить комфортный старт ответному матчу.
Итальянские болельщики настроены скептически.
Konstantin Castronovi: Честно говоря, мы не победим. Что бы мы ни делали. Мы должны быть благодарны, если не проиграем 3:0 в Германии. Это печально, но играть в Германии на равных у нас нет шансов.
tiberius kirk: Сегодня вечером играли две средние команды, разница: Германия использовала свои два шанса, мы всего один из нескольких. Италия упорно работала, но без подлинного желания/страсти отдала слишком много мячей в центре. Все еще можно пройти, но в воскресенье требуются значительные улучшения!
Leonardo Ronca: Точно. Мы внесем необходимые коррективы. Мы знаем, что сработало, а что нет сегодня вечером. Я верю, что внесут правильные коррективы, чтобы получить желаемые результаты.
Az: Ужасное исполнение!! Никакого желания!
Behind after the first leg but there's still plenty of football to be played in this tie.#ITAGER #Azzurri #VivoAzzurro pic.twitter.com/XAaDbodzcF— Italy ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri_En) March 20, 2025
What a comeback! 😍 We take a 2-1 lead into the second leg! 💪🔥#DFB #GermanFootball #ITAGER— German Football (@DFB_Team_EN) March 20, 2025
📸 DFB/ Philipp Reinhard pic.twitter.com/FLfLvtxK22
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