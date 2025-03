«Нет Нойера – нет проблем». Реакция фанов на матч Италия – Германия

В четверг, 20 марта, состоялся матч 1/4 финала Лиги наций Италия – Германия. Игра закончилась со счетом 2:1 в пользу команды гостей.

На 9-й минуте поединка Сандро Тонали вывел сборную Италии вперед. Немцы отыгрались в начале второго тайма – забил Тим Кляйндинст. Победу Бундестим на 77-й минуте принес Леон Горецка.

lightning_kf: Первый матч с победой. Придется повторить это позже во втором.

lut: Нет Нойера – нет проблем.

Stevtee Productions: Какой эпичный результат камбэка немецкой машины во главе с единственным и неповторимым монстром менталитета «Баварии» и нынешним капитаном сборной Германии Йозуа Киммихом, отдавшим первоклассные две голевые передачи в матче против итальянской команды!

Rarity Sparkle - Shy: Хорошая победа. Жаль, что не удалось забить еще один гол, чтобы обеспечить комфортный старт ответному матчу.

Итальянские болельщики настроены скептически.

Konstantin Castronovi: Честно говоря, мы не победим. Что бы мы ни делали. Мы должны быть благодарны, если не проиграем 3:0 в Германии. Это печально, но играть в Германии на равных у нас нет шансов.

tiberius kirk: Сегодня вечером играли две средние команды, разница: Германия использовала свои два шанса, мы всего один из нескольких. Италия упорно работала, но без подлинного желания/страсти отдала слишком много мячей в центре. Все еще можно пройти, но в воскресенье требуются значительные улучшения!

Leonardo Ronca: Точно. Мы внесем необходимые коррективы. Мы знаем, что сработало, а что нет сегодня вечером. Я верю, что внесут правильные коррективы, чтобы получить желаемые результаты.

Az: Ужасное исполнение!! Никакого желания!

