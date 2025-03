Сенсационный клуб АПЛ хочет перехватить звездного бомбардира у Реала

Английский «Ноттингем Форест» хочет подписать одного из лучших форвардов мира Виктора Дьекереша, ныне выступающего за «Спортинг» в чемпионате Португалии.

По информации источника, представители английского клуба уже находятся в Португалии для обсуждения возможного трансфера. Никаких финансовых данных потенциального трансфера пока нет.

«Спортинг» оценивает 26-летнего шведа в 75 миллионов евро и пока никаких договоренностей с «Ноттингемом» нет. В этом сезоне Декереш забил 40 голов и отдал 10 ассистов в 41 матче.

Ранее сообщалось, что в услугах Дьекереша заинтересован мадридский Реал.

BREAKING Nottingham Forest representatives are in Portugal to discuss the signing of Viktor Gyökeres. 🚨🇸🇪 #NFFC



Sources confirm the Premier League club has reached out to his representatives.



Been told nothing is advanced yet, — Sporting value him around €75m.



More to follow pic.twitter.com/hzng5GBGnx