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Англия
19 марта 2025, 14:53 | Обновлено 19 марта 2025, 15:13
554
0

Гранд АПЛ хочет подписать Беллингема. Звезда Реала здесь ни при чем

Речь о Джобе Беллингеме, выступающем в Чемпионшипе

19 марта 2025, 14:53 | Обновлено 19 марта 2025, 15:13
554
0
Гранд АПЛ хочет подписать Беллингема. Звезда Реала здесь ни при чем
Getty Images/Global Images Ukraine. Джоб Беллингем

Английский полузащитник Джоб Беллингем, ныне выступающий за «Сандерленд» в Чемпионшипе, уже летом может сменить клубную прописку.

По информации издания TEAMtalk, представители «Манчестер Юнайтед» активно следят за прогрессом 19-летнего англичанина. «Красные дьяволы» намерены подписать футболиста уже в летнее трансферное окно.

Сообщается, что в услугах Джоба также заинтересованы Брайтон, Брентфорд и Ноттингем Форест. Действующее соглашение Беллингема с «Сандерлендом» рассчитано до лета 2028 года.

Ранее сообщалось, что в услугах Джоба Беллингема также заинтересован мадридский Реал, где выступает его родной брат Джуд Беллингем.

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Джоб Беллингем Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Сандерленд Джуд Беллингем трансферы трансферы АПЛ
Олег Вахоцкий Источник: TeamTalk
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