Гранд АПЛ хочет подписать Беллингема. Звезда Реала здесь ни при чем

Английский полузащитник Джоб Беллингем, ныне выступающий за «Сандерленд» в Чемпионшипе, уже летом может сменить клубную прописку.

По информации издания TEAMtalk, представители «Манчестер Юнайтед» активно следят за прогрессом 19-летнего англичанина. «Красные дьяволы» намерены подписать футболиста уже в летнее трансферное окно.

Сообщается, что в услугах Джоба также заинтересованы Брайтон, Брентфорд и Ноттингем Форест. Действующее соглашение Беллингема с «Сандерлендом» рассчитано до лета 2028 года.

Ранее сообщалось, что в услугах Джоба Беллингема также заинтересован мадридский Реал, где выступает его родной брат Джуд Беллингем.