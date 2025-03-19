Гранд АПЛ хочет подписать Беллингема. Звезда Реала здесь ни при чем
Речь о Джобе Беллингеме, выступающем в Чемпионшипе
Английский полузащитник Джоб Беллингем, ныне выступающий за «Сандерленд» в Чемпионшипе, уже летом может сменить клубную прописку.
По информации издания TEAMtalk, представители «Манчестер Юнайтед» активно следят за прогрессом 19-летнего англичанина. «Красные дьяволы» намерены подписать футболиста уже в летнее трансферное окно.
Сообщается, что в услугах Джоба также заинтересованы Брайтон, Брентфорд и Ноттингем Форест. Действующее соглашение Беллингема с «Сандерлендом» рассчитано до лета 2028 года.
Ранее сообщалось, что в услугах Джоба Беллингема также заинтересован мадридский Реал, где выступает его родной брат Джуд Беллингем.
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