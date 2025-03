Реал – третья команда Ла Лиги 2024/25 по пропущенным голам во всех турнирах

Мадридский «Реал» в этом сезоне пропустил 51 гол в 46 поединках, что является третьим показателем по количеству пропущенных мячей среди команд Ла Лиги 2024/25.

9 марта состоялся матч 27-го тура чемпионата Испании между командами «Реал» и «Райо Вальекано». Встреча завершилась победой владельцев поля со счетом 2:1.

Больше голов среди команд Ла Лиги в этом сезоне пропустили только «Жирона» (52) и «Реал Вальядолид» (68).

В этом розыгрыше испанского чемпионата «Реал» занимает вторую строчку в турнирной таблице (17 побед, 6 ничьих, 4 поражения).

