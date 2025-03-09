Реал – третья команда Ла Лиги 2024/25 по пропущенным голам во всех турнирах
«Сливочные» на домашней арене обыграли »Райо Вальекано»
Мадридский «Реал» в этом сезоне пропустил 51 гол в 46 поединках, что является третьим показателем по количеству пропущенных мячей среди команд Ла Лиги 2024/25.
9 марта состоялся матч 27-го тура чемпионата Испании между командами «Реал» и «Райо Вальекано». Встреча завершилась победой владельцев поля со счетом 2:1.
Больше голов среди команд Ла Лиги в этом сезоне пропустили только «Жирона» (52) и «Реал Вальядолид» (68).
В этом розыгрыше испанского чемпионата «Реал» занимает вторую строчку в турнирной таблице (17 побед, 6 ничьих, 4 поражения).
51 - Real Madrid have conceded 51 goals in 46 games this season in all competitions, only Real Valladolid (68) and Girona (52) have conceded more between @LaLigaEN teams (51 also Valencia). Holes#RealMadridRayo 💜 pic.twitter.com/ULuyluOKhW— OptaJose (@OptaJose) March 9, 2025
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