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Испания
09 марта 2025, 20:52 | Обновлено 09 марта 2025, 21:03
193
0

Реал – третья команда Ла Лиги 2024/25 по пропущенным голам во всех турнирах

«Сливочные» на домашней арене обыграли »Райо Вальекано»

09 марта 2025, 20:52 | Обновлено 09 марта 2025, 21:03
193
0
Реал – третья команда Ла Лиги 2024/25 по пропущенным голам во всех турнирах
Getty Images/Global Images Ukraine

Мадридский «Реал» в этом сезоне пропустил 51 гол в 46 поединках, что является третьим показателем по количеству пропущенных мячей среди команд Ла Лиги 2024/25.

9 марта состоялся матч 27-го тура чемпионата Испании между командами «Реал» и «Райо Вальекано». Встреча завершилась победой владельцев поля со счетом 2:1.

Больше голов среди команд Ла Лиги в этом сезоне пропустили только «Жирона» (52) и «Реал Вальядолид» (68).

В этом розыгрыше испанского чемпионата «Реал» занимает вторую строчку в турнирной таблице (17 побед, 6 ничьих, 4 поражения).

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Райо Вальекано чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Реал - Райо Вальекано статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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