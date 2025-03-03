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  4. Барселона – рекордсмен среди команд топ-5 лиг по голам в этом сезоне
Испания
03 марта 2025, 22:33 |
266
0

Барселона – рекордсмен среди команд топ-5 лиг по голам в этом сезоне

Ближайшими преследователями являются «ПСЖ» и «Реал»

03 марта 2025, 22:33 |
266
0
Барселона – рекордсмен среди команд топ-5 лиг по голам в этом сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine

«Барселона» в этом сезоне забила 124 мяча во всех соревнованиях – больше всего среди команд топ-5 европейских лиг.

2 марта состоялся матч 26-го тура Ла Лиги между командами «Барселона» и «Реал Сосьедад». Встреча завершилась разгромной победой владельцев поля со счетом 4:0.

Большинство своих голов «каталонцы» забили в Ла Лиге (71), в Лиге чемпионов – 28, в Кубке Испании – 18, а в Суперкубке Испании – 7.

Второе место по количеству забитых мячей делят между собой «ПСЖ» и мадридский «Реал» (105).

В текущем сезоне Ла Лиги команда Ханси Флика располагается на первой строчке в турнирной таблице с 57 очками (18 побед, 3 ничьи, 5 поражений).

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Барселона чемпионат Испании по футболу Реал Сосьедад Реал Мадрид статистика Ла Лига Барселона - Реал Сосьедад ПСЖ
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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