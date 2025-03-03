Барселона – рекордсмен среди команд топ-5 лиг по голам в этом сезоне
Ближайшими преследователями являются «ПСЖ» и «Реал»
«Барселона» в этом сезоне забила 124 мяча во всех соревнованиях – больше всего среди команд топ-5 европейских лиг.
2 марта состоялся матч 26-го тура Ла Лиги между командами «Барселона» и «Реал Сосьедад». Встреча завершилась разгромной победой владельцев поля со счетом 4:0.
Большинство своих голов «каталонцы» забили в Ла Лиге (71), в Лиге чемпионов – 28, в Кубке Испании – 18, а в Суперкубке Испании – 7.
Второе место по количеству забитых мячей делят между собой «ПСЖ» и мадридский «Реал» (105).
В текущем сезоне Ла Лиги команда Ханси Флика располагается на первой строчке в турнирной таблице с 57 очками (18 побед, 3 ничьи, 5 поражений).
⚠️ | QUICK STAT— Sofascore Football (@SofascoreINT) March 2, 2025
Most goals by side from Europe's top 5 leagues in all competitions this season:
• 124 – Barcelona
• 123
• 122
• 121
• 120
• 119
• 118
• 117
• 116
• 115
• 114
• 113
• 112
• 111
• 110
• 109
• 108
• 107
• 106
• 105 – PSG, Real Madrid
• 104
•… pic.twitter.com/s2zcG3liV3
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