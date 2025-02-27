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  4. Эндрик – третий голеадор Ла Лиги 24/25 до 20 лет во всех соревнованиях
Кубок Испании
27 февраля 2025, 05:55 |
145
0

Эндрик – третий голеадор Ла Лиги 24/25 до 20 лет во всех соревнованиях

Больше голов забили только Роке и Ямал

27 февраля 2025, 05:55 |
145
0
Эндрик – третий голеадор Ла Лиги 24/25 до 20 лет во всех соревнованиях
Getty Images/Global Images Ukraine. Эндрик

Форвард мадридского «Реала» Эндрик забил гол в ворота «Реал Сосьедада» и занимает третью позицию в списке игроков Ла Лиги до 20 лет, которые имеют больше всего забитых мячей во всех турнирах этого сезона (6).

26 февраля на стадионе «Реал Арена» состоялась первая встреча 1/2 финала Кубка Испании между командами «Реал Сосьедад» и «Реал» Мадрид. Матч завершился минимальной победой гостей со счетом 1:0.

По этому показателю выше в списке расположились только Витор Роке из «Бетиса» (7) и Ламин Ямал из «Барселоны» (11).

Второй поединок Копа дел Рей между командами состоится 1 апреля на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

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Реал Сосьедад Реал Мадрид Кубок Испании по футболу Реал Сосьедад - Реал Мадрид Эндрик статистика Ламин Ямал Витор Роке
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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