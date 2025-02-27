Эндрик – третий голеадор Ла Лиги 24/25 до 20 лет во всех соревнованиях
Больше голов забили только Роке и Ямал
Форвард мадридского «Реала» Эндрик забил гол в ворота «Реал Сосьедада» и занимает третью позицию в списке игроков Ла Лиги до 20 лет, которые имеют больше всего забитых мячей во всех турнирах этого сезона (6).
26 февраля на стадионе «Реал Арена» состоялась первая встреча 1/2 финала Кубка Испании между командами «Реал Сосьедад» и «Реал» Мадрид. Матч завершился минимальной победой гостей со счетом 1:0.
По этому показателю выше в списке расположились только Витор Роке из «Бетиса» (7) и Ламин Ямал из «Барселоны» (11).
Второй поединок Копа дел Рей между командами состоится 1 апреля на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
6 - Most goals by LaLiga players currently aged under 20 this season in all competitions:— OptaJose (@OptaJose) February 26, 2025
🇪🇸 Lamine Yamal - 11
🇧🇷 Vitor Roque - 7
🇧🇷 ENDRICK FELIPE - 6
Future. pic.twitter.com/IsRulyvTrA
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