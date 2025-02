Эндрик – третий голеадор Ла Лиги 24/25 до 20 лет во всех соревнованиях

Форвард мадридского «Реала» Эндрик забил гол в ворота «Реал Сосьедада» и занимает третью позицию в списке игроков Ла Лиги до 20 лет, которые имеют больше всего забитых мячей во всех турнирах этого сезона (6).

26 февраля на стадионе «Реал Арена» состоялась первая встреча 1/2 финала Кубка Испании между командами «Реал Сосьедад» и «Реал» Мадрид. Матч завершился минимальной победой гостей со счетом 1:0.

По этому показателю выше в списке расположились только Витор Роке из «Бетиса» (7) и Ламин Ямал из «Барселоны» (11).

Второй поединок Копа дел Рей между командами состоится 1 апреля на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

