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Англия
26 февраля 2025, 21:35 | Обновлено 26 февраля 2025, 21:58
938
0

Тоттенхэм – Манчестер Сити. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите самые интересные моменты топ-матча АПЛ

26 февраля 2025, 21:35 | Обновлено 26 февраля 2025, 21:58
938
0
Тоттенхэм – Манчестер Сити. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine. Манчестер Сити

В среду, 26 февраля, проходит матч 27-го тура Английской Премьер-лиги, в котором играют «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити».

Игра проходит в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Горожане» занимают в АПЛ пятую строчку с 45 очками, у «Тоттенхэма» 13 позиция и 34 очка.

АПЛ. 27-й тур, 26 февраля.

Тоттенхэм – Манчестер Сити – 0:0 (обновляется)

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Тоттенхэм чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Тоттенхэм - Манчестер Сити видео голов и обзор
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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