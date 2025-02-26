Тоттенхэм – Манчестер Сити. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В среду, 26 февраля, проходит матч 27-го тура Английской Премьер-лиги, в котором играют «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити».

Игра проходит в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм».

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«Горожане» занимают в АПЛ пятую строчку с 45 очками, у «Тоттенхэма» 13 позиция и 34 очка.

АПЛ. 27-й тур, 26 февраля.

Тоттенхэм – Манчестер Сити – 0:0 (обновляется)