Англия26 февраля 2025, 21:35 | Обновлено 26 февраля 2025, 21:58
938
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Тоттенхэм – Манчестер Сити. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите самые интересные моменты топ-матча АПЛ
26 февраля 2025, 21:35 | Обновлено 26 февраля 2025, 21:58
938
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В среду, 26 февраля, проходит матч 27-го тура Английской Премьер-лиги, в котором играют «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити».
Игра проходит в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
«Горожане» занимают в АПЛ пятую строчку с 45 очками, у «Тоттенхэма» 13 позиция и 34 очка.
АПЛ. 27-й тур, 26 февраля.
Тоттенхэм – Манчестер Сити – 0:0 (обновляется)
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