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  4. Нико Уильямс впервые отметился 3 голевыми действиями в матче Ла Лиги
Испания
24 февраля 2025, 21:30 |
72
0

Нико Уильямс впервые отметился 3 голевыми действиями в матче Ла Лиги

Испанец оформил дубль в ворота «Вальядолида»

24 февраля 2025, 21:30 |
72
0
Нико Уильямс впервые отметился 3 голевыми действиями в матче Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Нико Уильямс

Нападающий «Атлетика» Нико Уильямс в поединке против «Вальядолида» отметился двумя голами и ассистом. Это первый случай в карьере испанца, когда он в матче Ла Лиги оформил три результативных действия.

23 февраля состоялась встреча 25-го тура испанского чемпионата между командами «Атлетик» и «Вальядолид». Игра завершилась разгромной победой хозяев со счетом 7:1.

В текущей кампании Ла Лиги Нико принял участие в 21 матче, забил 3 мяча и отдал 5 результативных передач. «Атлетик» находится на четвертом месте в таблице чемпионата (13 побед, 9 ничьих, 3 поражения).

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Вальядолид Атлетик Бильбао чемпионат Испании по футболу Ла Лига Нико Уильямс статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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