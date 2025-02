Нико Уильямс впервые отметился 3 голевыми действиями в матче Ла Лиги

Нападающий «Атлетика» Нико Уильямс в поединке против «Вальядолида» отметился двумя голами и ассистом. Это первый случай в карьере испанца, когда он в матче Ла Лиги оформил три результативных действия.

23 февраля состоялась встреча 25-го тура испанского чемпионата между командами «Атлетик» и «Вальядолид». Игра завершилась разгромной победой хозяев со счетом 7:1.

В текущей кампании Ла Лиги Нико принял участие в 21 матче, забил 3 мяча и отдал 5 результативных передач. «Атлетик» находится на четвертом месте в таблице чемпионата (13 побед, 9 ничьих, 3 поражения).

Nico Williams has 3 G/A in a LaLiga game for the first time in his career. pic.twitter.com/kYJzOYG7Nt