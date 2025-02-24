Исак превзошел свой рекорд среди шведских игроков в одной кампании АПЛ
Произошло это в матче против «Ноттингем Форест»
Форвард «Ньюкасла» Александер Исак в матче против «Ноттингем Форест» оформил дубль и достиг отметки в 24 результативных действий в нынешнем розыгрыше АПЛ – больше всего среди шведских игроков в истории Премьер-лиги.
23 февраля состоялся поединок 26-го тура английского чемпионата между командами «Ньюкасл» и «Ноттингем». Игра завершилась победой хозяев поля со счетом 4:3.
Прошлый рекорд также принадлежал Александеру (23 по системе гол + пас). До Исака рекордсменом по количеству результативных действий в кампании АПЛ был Златан Ибрагимович (2016/17 – 22).
В этом сезоне АПЛ Исак провел 24 матча, забил 19 голов и отдал 5 ассистов. «Ньюкасл» располагается на пятом месте в турнирной таблице лиги (13 побед, 5 ничьих, 8 поражений).
Most G/A by a Swede in a PL season:— StatMuse FC (@statmusefc) February 24, 2025
24 — Alexander Isak this season
23 — Alexander Isak last season
22 — Zlatan Ibrahimovic in 2016/17 pic.twitter.com/woZgML57c1
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