Исак превзошел свой рекорд среди шведских игроков в одной кампании АПЛ

Форвард «Ньюкасла» Александер Исак в матче против «Ноттингем Форест» оформил дубль и достиг отметки в 24 результативных действий в нынешнем розыгрыше АПЛ – больше всего среди шведских игроков в истории Премьер-лиги.

23 февраля состоялся поединок 26-го тура английского чемпионата между командами «Ньюкасл» и «Ноттингем». Игра завершилась победой хозяев поля со счетом 4:3.

Прошлый рекорд также принадлежал Александеру (23 по системе гол + пас). До Исака рекордсменом по количеству результативных действий в кампании АПЛ был Златан Ибрагимович (2016/17 – 22).

В этом сезоне АПЛ Исак провел 24 матча, забил 19 голов и отдал 5 ассистов. «Ньюкасл» располагается на пятом месте в турнирной таблице лиги (13 побед, 5 ничьих, 8 поражений).

