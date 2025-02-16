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  4. Лукаку проводит второй лучший сезон по количеству ассистов
Италия
16 февраля 2025, 04:59 |
21
0

Лукаку проводит второй лучший сезон по количеству ассистов

Ромелу во встрече против «Лацио» отметился ассистом

16 февраля 2025, 04:59 |
21
0
Лукаку проводит второй лучший сезон по количеству ассистов
Getty Images/Global Images Ukraine. Ромелу Лукаку

Форвард «Наполи» Ромелу Лукаку в матче против «Лацио» отдал седьмую результативную передачу в этом розыгрыше Серии А и проводит второй лучший сезон в карьере по количеству ассистов в топ-5 европейских чемпионатов.

15 февраля состоялся поединок 25-го тура Серии А между командами «Лацио» и «Наполи». Игра завершилась ничьей со счетом 2:2.

Только в сезоне 2020/21 Ромелу с «Интером» отдал больше голевых передач в чемпионате (11).

В этом сезоне Серии А Лукаку принял участие в 23 матчах, отметившись 16 результативными действиями (9 голов + 7 ассистов). «Наполи» лидирует в турнирной таблице лиги (17 побед, 5 ничьих, 3 поражения).

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Серия A Наполи чемпионат Италии по футболу Лацио Лацио - Наполи Ромелу Лукаку статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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