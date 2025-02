Лукаку проводит второй лучший сезон по количеству ассистов

Форвард «Наполи» Ромелу Лукаку в матче против «Лацио» отдал седьмую результативную передачу в этом розыгрыше Серии А и проводит второй лучший сезон в карьере по количеству ассистов в топ-5 европейских чемпионатов.

15 февраля состоялся поединок 25-го тура Серии А между командами «Лацио» и «Наполи». Игра завершилась ничьей со счетом 2:2.

Только в сезоне 2020/21 Ромелу с «Интером» отдал больше голевых передач в чемпионате (11).

В этом сезоне Серии А Лукаку принял участие в 23 матчах, отметившись 16 результативными действиями (9 голов + 7 ассистов). «Наполи» лидирует в турнирной таблице лиги (17 побед, 5 ничьих, 3 поражения).

7 - Romelu Lukaku has provided seven assists in #SerieA this season and only in 2020/21 (11 with Inter) has he provided more in a single campaign in the top-5 European leagues (seven also in 2017/18 term, with Man Utd). Pivot.#LazioNapoli