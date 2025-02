Байер – вторая команда с 2004/05 по интересному достижению против Баварии

«Байер» стал второй командой с сезона 2004/05, которая не позволила «Баварии» нанести ни одного удара в створ ворот в матче Бундеслиги.

15 февраля состоялась встреча 22-го тура немецкого чемпионата между «Байером» и «Баварией». Поединок завершился нулевой ничьей (0:0).

До «Байера» этим достижением отметился «Вольфсбург» в мае 2008 года.

В текущей кампании Бунделиги «Байер» занимает второе место в таблице лиги (13 побед, 8 ничьих, 1 поражение). «Бавария» лидирует в борьбе за чемпионство (17 побед, 4 ничьи, 1 поражение).

