Гасперини – 2-й тренер в истории Серии А по количеству очков с одним клубом

Джан Пьеро Гасперини во главе с «Аталантой» получил 600 очков в Серии А и стал вторым тренером в истории лиги, который достиг этой отметки с одним клубом.

15 февраля состоялся матч 24-го тура итальянского чемпионата между командами «Аталанта» и «Кальяри». Встреча завершилась нулевой ничьей (1:1).

Первым тренером, который добыл 600 очков с одной командой был Массимилиано Аллегри с «Ювентусом» (663).

В текущем розыгрыше Серии А «бергамаски» занимают третью строчку в турнирной таблице (15 побед, 6 ничьих, 4 поражений).

