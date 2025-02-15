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  4. Невероятный Эдерсон. Вратарь Ман Сити установил рекорд АПЛ по ассистам
Англия
15 февраля 2025, 17:33 | Обновлено 15 февраля 2025, 17:34
1002
1

Невероятный Эдерсон. Вратарь Ман Сити установил рекорд АПЛ по ассистам

У вратаря уже шесть результативных передач

15 февраля 2025, 17:33 | Обновлено 15 февраля 2025, 17:34
1002
1
Невероятный Эдерсон. Вратарь Ман Сити установил рекорд АПЛ по ассистам
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдерсон

Манчестер Сити в матче чемпионата Англии против Ньюкасла в первом тайме ведет 3:0 благодаря хет-трику Омара Мармуша. В первом случае игроку ассистировал вратарь Эдерсон, который сделал невероятный пас через все поле.

Для бразильского стража ворот это уже третий ассист в нынешнем сезоне и шестой – в карьере АПЛ.

Эдерсон стал рекордсменом чемпионата Англии. На втором месте остался Пол Робинсон с пятью результативными передачами.

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Эдерсон Манчестер Сити Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Harun Bakircioğlu
Тут одна легенда футбола недавно рассказывала, что от него надо избавиться
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