Невероятный Эдерсон. Вратарь Ман Сити установил рекорд АПЛ по ассистам

Манчестер Сити в матче чемпионата Англии против Ньюкасла в первом тайме ведет 3:0 благодаря хет-трику Омара Мармуша. В первом случае игроку ассистировал вратарь Эдерсон, который сделал невероятный пас через все поле.

Для бразильского стража ворот это уже третий ассист в нынешнем сезоне и шестой – в карьере АПЛ.

Эдерсон стал рекордсменом чемпионата Англии. На втором месте остался Пол Робинсон с пятью результативными передачами.

Ederson has now provided more assists than any other goalkeeper in Premier League history (6). 🧤 pic.twitter.com/FFlHM7DkpC