Невероятный Эдерсон. Вратарь Ман Сити установил рекорд АПЛ по ассистам
У вратаря уже шесть результативных передач
Манчестер Сити в матче чемпионата Англии против Ньюкасла в первом тайме ведет 3:0 благодаря хет-трику Омара Мармуша. В первом случае игроку ассистировал вратарь Эдерсон, который сделал невероятный пас через все поле.
Для бразильского стража ворот это уже третий ассист в нынешнем сезоне и шестой – в карьере АПЛ.
Эдерсон стал рекордсменом чемпионата Англии. На втором месте остался Пол Робинсон с пятью результативными передачами.
Ederson has now provided more assists than any other goalkeeper in Premier League history (6). 🧤 pic.twitter.com/FFlHM7DkpC— Squawka (@Squawka) February 15, 2025
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