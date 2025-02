Варди – третий игрок в истории АПЛ по количеству голов в ворота Арсеналу

Нападающий «Лестера» Джейми Варди – третий игрок в истории АПЛ по количеству забитых мячей против «Арсенала» (11).

15 февраля на стадионе «Кинг Павер» состоится встреча 25-го тура английского чемпионата между командами «Лестер» и «Арсенал».

Больше голов в ворота лондонского клуба забили только Уэйн Руни (12) и Гарри Кейн (14).

В этом розыгрыше АПЛ Джейми провел 22 матча, отметившись 10 результативными действиями (7 голов, 3 ассиста). «Лестер» располагается на 18-м месте в таблице лиги (4 победы, 5 ничьих, 15 поражений), а «Арсенал» – на втором (14 побед, 8 ничьих, 2 поражения).

Most Premier League goals scored against Arsenal in the competition's history:



◎ 14 - Harry Kane

◎ 12 - Wayne Rooney

◉ 11 - Jamie Vardy



Vardy will be hoping for another party against the Gunners this weekend. 🥳#LEIARS | @bet365 | #Ad pic.twitter.com/WjadoOYPwU