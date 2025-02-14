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  4. Варди – третий игрок в истории АПЛ по количеству голов в ворота Арсеналу
Англия
14 февраля 2025, 21:08 |
136
0

Варди – третий игрок в истории АПЛ по количеству голов в ворота Арсеналу

15 февраля англичанин может подняться в списке

14 февраля 2025, 21:08 |
136
0
Варди – третий игрок в истории АПЛ по количеству голов в ворота Арсеналу
Getty Images/Global Images Ukraine. Джейми Варди

Нападающий «Лестера» Джейми Варди – третий игрок в истории АПЛ по количеству забитых мячей против «Арсенала» (11).

15 февраля на стадионе «Кинг Павер» состоится встреча 25-го тура английского чемпионата между командами «Лестер» и «Арсенал».

Больше голов в ворота лондонского клуба забили только Уэйн Руни (12) и Гарри Кейн (14).

В этом розыгрыше АПЛ Джейми провел 22 матча, отметившись 10 результативными действиями (7 голов, 3 ассиста). «Лестер» располагается на 18-м месте в таблице лиги (4 победы, 5 ничьих, 15 поражений), а «Арсенал» – на втором (14 побед, 8 ничьих, 2 поражения).

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Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Лестер Джейми Варди Гарри Кейн Уэйн Руни статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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