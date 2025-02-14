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  4. ФОТО. Милан презентовал четвертый комплект формы
Италия
14 февраля 2025, 18:08 |
122
1

ФОТО. Милан презентовал четвертый комплект формы

Команда сотрудничает с итальянским брендом уличной одежды

14 февраля 2025, 18:08 |
122
1
ФОТО. Милан презентовал четвертый комплект формы
acmilan.com

Итальянский «Милан» представил болельщикам четвертый комплект игровой формы на сезон 2024/25.

Отмечается, что новая форма была разработана в сотрудничестве с итальянским брендом уличной одежды Off-White.

Форма голкипера красного цвета с зеленым завершением, а полевой игрок в черно-зеленых цветах.

Компания Off-White специализируется над созданием линии уличной одежды с сезонной периодичностью. Основателем является американский дизайнер Вирджил Абло.

Ранее стало известно, что «Милан» стал первой командой, которая проиграла «Фейеноорду» в плей-оф с 1974 года.

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чемпионат Италии по футболу Серия A Милан игровая форма фото
Александр Сильченко Источник: ФК Милан
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Mark4854590
Досить непогано виглядає. А то часто третя чи четверта форма якийсь треш. Як у Динамо зелена)))
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