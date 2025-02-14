ФОТО. Милан презентовал четвертый комплект формы
Команда сотрудничает с итальянским брендом уличной одежды
Итальянский «Милан» представил болельщикам четвертый комплект игровой формы на сезон 2024/25.
Отмечается, что новая форма была разработана в сотрудничестве с итальянским брендом уличной одежды Off-White.
Форма голкипера красного цвета с зеленым завершением, а полевой игрок в черно-зеленых цветах.
Компания Off-White специализируется над созданием линии уличной одежды с сезонной периодичностью. Основателем является американский дизайнер Вирджил Абло.
Ранее стало известно, что «Милан» стал первой командой, которая проиграла «Фейеноорду» в плей-оф с 1974 года.
A night of football, fashion, and culture as we unveiled our bold new @pumafootball AC Milan x @OffWht 4th Kit 🔥🔴⚫ #SempreMilan— AC Milan (@acmilan) February 14, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Челси» попытается приобрести лидера сборной Украины
Александр выделил Дерека Чисору