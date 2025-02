ФОТО. Милан презентовал четвертый комплект формы

Итальянский «Милан» представил болельщикам четвертый комплект игровой формы на сезон 2024/25.

Отмечается, что новая форма была разработана в сотрудничестве с итальянским брендом уличной одежды Off-White.

Форма голкипера красного цвета с зеленым завершением, а полевой игрок в черно-зеленых цветах.

Компания Off-White специализируется над созданием линии уличной одежды с сезонной периодичностью. Основателем является американский дизайнер Вирджил Абло.

Ранее стало известно, что «Милан» стал первой командой, которая проиграла «Фейеноорду» в плей-оф с 1974 года.

A night of football, fashion, and culture as we unveiled our bold new @pumafootball AC Milan x @OffWht 4th Kit 🔥🔴⚫ #SempreMilan