ПСЖ увеличил свою беспроигрышную серию до 15 матчей во всех соревнованиях
Матч против «Бреста» завершился победой парижан (3:0)
«ПСЖ» одержал победу над «Брестом» и увеличил свою беспроигрышную серию во всех соревнованиях до 15 матчей (14 побед, 1 ничья).
11 февраля состоялась первая встреча 1/16 финала Лиги чемпионов между «Брестом» и «ПСЖ». Игра завершилась победой гостей со счетом 3:0.
Общее количество забитых мячей «ПСЖ» в последних 15 поединках составило 43, пропущенных – 15, в четырех случаях команда Луиса Энрике провела матч на «ноль». Также парижский клуб второй раз в своей истории забил 3 или более голов в четырех матчах ЛЧ подряд.
19 февраля на домашней арене «ПСЖ» состоится ответный матч между командами.
PSG's last 15 games across all competitions:— Squawka (@Squawka) February 11, 2025
WWWWWWWWWDWWWWW
◉ Goals: 43
◉ Conceded: 15
◉ Clean sheets: 4
They've scored 3+ goals in four consecutive Champions League games for just the second time in the competition. ⚽️⚽️⚽️ pic.twitter.com/NmqNAKxQ3a
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