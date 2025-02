ПСЖ увеличил свою беспроигрышную серию до 15 матчей во всех соревнованиях

«ПСЖ» одержал победу над «Брестом» и увеличил свою беспроигрышную серию во всех соревнованиях до 15 матчей (14 побед, 1 ничья).

11 февраля состоялась первая встреча 1/16 финала Лиги чемпионов между «Брестом» и «ПСЖ». Игра завершилась победой гостей со счетом 3:0.

Общее количество забитых мячей «ПСЖ» в последних 15 поединках составило 43, пропущенных – 15, в четырех случаях команда Луиса Энрике провела матч на «ноль». Также парижский клуб второй раз в своей истории забил 3 или более голов в четырех матчах ЛЧ подряд.

19 февраля на домашней арене «ПСЖ» состоится ответный матч между командами.

