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Лига чемпионов
12 февраля 2025, 05:29 |
84
0

ПСЖ увеличил свою беспроигрышную серию до 15 матчей во всех соревнованиях

Матч против «Бреста» завершился победой парижан (3:0)

12 февраля 2025, 05:29 |
84
0
ПСЖ увеличил свою беспроигрышную серию до 15 матчей во всех соревнованиях
Getty Images/Global Images Ukraine

«ПСЖ» одержал победу над «Брестом» и увеличил свою беспроигрышную серию во всех соревнованиях до 15 матчей (14 побед, 1 ничья).

11 февраля состоялась первая встреча 1/16 финала Лиги чемпионов между «Брестом» и «ПСЖ». Игра завершилась победой гостей со счетом 3:0.

Общее количество забитых мячей «ПСЖ» в последних 15 поединках составило 43, пропущенных – 15, в четырех случаях команда Луиса Энрике провела матч на «ноль». Также парижский клуб второй раз в своей истории забил 3 или более голов в четырех матчах ЛЧ подряд.

19 февраля на домашней арене «ПСЖ» состоится ответный матч между командами.

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Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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