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Испания
08 февраля 2025, 22:30 | Обновлено 08 февраля 2025, 22:32
262
0

Ждать возвращения? Тренер Барселоны проанализировал прогресс Ансу Фати

Ханс-Дитер Флик отметил старания испанца

08 февраля 2025, 22:30 | Обновлено 08 февраля 2025, 22:32
262
0
Ждать возвращения? Тренер Барселоны проанализировал прогресс Ансу Фати
Getty Images/Global Images Ukraine. Ханс-Дитер Флик

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал ситуацию вокруг 22-летнего вингера Ансу Фати, который с первых дней января не играет за основную команду.

«Ансу Фати хорошо работает, он прогрессирует в том направлении, на котором мы акцентировали внимание, ​​и в целом он стает лучше всегда.

Я думаю, что Ансу Фати на правильном пути», – ответил Флик.

В этом сезоне Фати провел всего восемь поединков за каталонский клуб. Отличится результативными действиями испанцу не удалось, однако футболист заработал одну желтую карточку.

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Ханс-Дитер Флик Ансу Фати чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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