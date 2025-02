Ждать возвращения? Тренер Барселоны проанализировал прогресс Ансу Фати

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал ситуацию вокруг 22-летнего вингера Ансу Фати, который с первых дней января не играет за основную команду.

«Ансу Фати хорошо работает, он прогрессирует в том направлении, на котором мы акцентировали внимание, ​​и в целом он стает лучше всегда.

Я думаю, что Ансу Фати на правильном пути», – ответил Флик.

В этом сезоне Фати провел всего восемь поединков за каталонский клуб. Отличится результативными действиями испанцу не удалось, однако футболист заработал одну желтую карточку.

🚨🔵🔴 Hansi Flick: “Ansu Fati is working well, he is improving in the things we ask of him and also in general he is improving all the time”.



“I think Ansu Fati is on the right path”. pic.twitter.com/oVnRcEDaYb