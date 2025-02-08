Ждать возвращения? Тренер Барселоны проанализировал прогресс Ансу Фати

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал ситуацию вокруг 22-летнего вингера Ансу Фати, который с первых дней января не играет за основную команду.

«Ансу Фати хорошо работает, он прогрессирует в том направлении, на котором мы акцентировали внимание, ​​и в целом он стает лучше всегда.

Я думаю, что Ансу Фати на правильном пути», – ответил Флик.

В этом сезоне Фати провел всего восемь поединков за каталонский клуб. Отличится результативными действиями испанцу не удалось, однако футболист заработал одну желтую карточку.