Ждать возвращения? Тренер Барселоны проанализировал прогресс Ансу Фати
Ханс-Дитер Флик отметил старания испанца
Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал ситуацию вокруг 22-летнего вингера Ансу Фати, который с первых дней января не играет за основную команду.
«Ансу Фати хорошо работает, он прогрессирует в том направлении, на котором мы акцентировали внимание, и в целом он стает лучше всегда.
Я думаю, что Ансу Фати на правильном пути», – ответил Флик.
В этом сезоне Фати провел всего восемь поединков за каталонский клуб. Отличится результативными действиями испанцу не удалось, однако футболист заработал одну желтую карточку.
🚨🔵🔴 Hansi Flick: “Ansu Fati is working well, he is improving in the things we ask of him and also in general he is improving all the time”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 8, 2025
“I think Ansu Fati is on the right path”. pic.twitter.com/oVnRcEDaYb
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