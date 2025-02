Эдди Хау – третий тренер, который выиграл 5+ матчей против Арсенала Артеты

Тренер «Ньюкасла» Эдди Хау стал третьим менеджером в истории, который выиграл пять или более поединков против «Арсенала» Микеля Артеты.

5 февраля состоялась встреча 1/2 Кубка английской лиги на между «Ньюкаслом» и «Арсеналом». Матч завершился победой «сорок» со счетом 2:0. «Ньюкасл» выходит в финал соревнования по сумме двух поединков (4:0).

Выше в списке по количеству побед против команды Артеты расположились только Юрген Клопп (6) и Жузеп Гвардиола (9).

Соперник «Ньюкасла» в финале определится 6 февраля во встрече между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом».

Only three managers have won 5+ games against Mikel Arteta's Arsenal:



◎ Pep Guardiola

◎ Jürgen Klopp

◉ Eddie Howe



The Magpies have now beaten the Gunners in each of the last three meetings, keeping a clean sheet each time. 👏 pic.twitter.com/p5ox0f5AHY