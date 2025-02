Бывшие футболисты сборной Италии Франческо Тотти и Алессандро Дель Пьеро стали главными актерами в тизере от Marvel к фильму «Капитан Америка: Удивительный новый мир».

По идее видеоматериала Франческо и Алессандро отправились к футбольному стадиону, чтобы увидеть прибывшего на презентацию капитана Америку. На пути к арене легенды Италии встретили местных жителей, с которыми даже успели пожонглировать мячом, сделанным в стиле фирменного щита главного героя.

В самом конце тизера экс-футболисты попали мячом в щит главного героя фильма капитана Америки, за которым находился актер Энтони Маки.

ВИДЕО. Легенды итальянского футбола снялись в тизере от Marvel

Francesco Totti and Alessandro Del Piero promoting the new Captain America film is gold. pic.twitter.com/IAqWa76aGb