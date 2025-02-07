Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Легенды итальянского футбола снялись в тизере от Marvel
Другие новости
07 февраля 2025, 10:18 | Обновлено 07 февраля 2025, 10:22
332
0

ВИДЕО. Легенды итальянского футбола снялись в тизере от Marvel

Франческо Тотти и Алессандро Дель Пьеро удивили фанатов

07 февраля 2025, 10:18 | Обновлено 07 февраля 2025, 10:22
332
0
ВИДЕО. Легенды итальянского футбола снялись в тизере от Marvel
Getty Images/Global Images Ukraine. Франческо Тотти и Алессандро Дель Пьеро

Бывшие футболисты сборной Италии Франческо Тотти и Алессандро Дель Пьеро стали главными актерами в тизере от Marvel к фильму «Капитан Америка: Удивительный новый мир».

По идее видеоматериала Франческо и Алессандро отправились к футбольному стадиону, чтобы увидеть прибывшего на презентацию капитана Америку. На пути к арене легенды Италии встретили местных жителей, с которыми даже успели пожонглировать мячом, сделанным в стиле фирменного щита главного героя.

В самом конце тизера экс-футболисты попали мячом в щит главного героя фильма капитана Америки, за которым находился актер Энтони Маки.

ВИДЕО. Легенды итальянского футбола снялись в тизере от Marvel

По теме:
Месси и Роналду на вершине. Лучшие голеадоры за один клуб в XXI веке
Итальянские легенды. Моуриньо назвал игроков, которых хотел тренировать
Джеррард назвал величайшего вратаря в истории. Он до сих пор играет
Франческо Тотти Алессандро Дель Пьеро видео
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Реакция Слота на выход в финал Кубка английской лиги
Футбол | 07 февраля 2025, 09:46 0
ВИДЕО. Реакция Слота на выход в финал Кубка английской лиги
ВИДЕО. Реакция Слота на выход в финал Кубка английской лиги

Арне Слот прокомментировал разгромную победу над «Тоттенхэмом»

ВИДЕО. Решение Ломаченко, новый бой Усика и мотивация Фьюри
Бокс | 06 февраля 2025, 14:45 4
ВИДЕО. Решение Ломаченко, новый бой Усика и мотивация Фьюри
ВИДЕО. Решение Ломаченко, новый бой Усика и мотивация Фьюри

Важные новости бокса на канале Уса Вусика

Успешный старт сезона. Магучих выиграла первые соревнования в 2025 году
Другие виды | 06.02.2025, 20:43
Успешный старт сезона. Магучих выиграла первые соревнования в 2025 году
Успешный старт сезона. Магучих выиграла первые соревнования в 2025 году
€150 миллионов. Европейский гранд готовит трансфер звезды сборной Украины
Футбол | 06.02.2025, 20:49
€150 миллионов. Европейский гранд готовит трансфер звезды сборной Украины
€150 миллионов. Европейский гранд готовит трансфер звезды сборной Украины
«Я нокаутирую Усика очень красиво и легко». Супертяж бросил вызов украинцу
Бокс | 07.02.2025, 04:11
«Я нокаутирую Усика очень красиво и легко». Супертяж бросил вызов украинцу
«Я нокаутирую Усика очень красиво и легко». Супертяж бросил вызов украинцу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Названы зарплаты Зубкова и Сикана после перехода в Трабзонспор
Названы зарплаты Зубкова и Сикана после перехода в Трабзонспор
05.02.2025, 22:42 4
Футбол
Минус нейтралки и Бадоса. Определены все пары 1/4 финала турнира в Абу-Даби
Минус нейтралки и Бадоса. Определены все пары 1/4 финала турнира в Абу-Даби
06.02.2025, 06:01
Теннис
Легендарный тренер может вернуться в Барселону. Он помог клубу деньгами
Легендарный тренер может вернуться в Барселону. Он помог клубу деньгами
05.02.2025, 12:32 1
Футбол
Табашник уверенно победила в Тршинеце с новым рекордом сезона
Табашник уверенно победила в Тршинеце с новым рекордом сезона
05.02.2025, 19:24 1
Другие виды
Александр УСИК: «Он мой близкий друг. Задаю ему кошмарные вопросы»
Александр УСИК: «Он мой близкий друг. Задаю ему кошмарные вопросы»
05.02.2025, 11:38
Бокс
Роналду назвал главное ограбление Золотого мяча за последние годы
Роналду назвал главное ограбление Золотого мяча за последние годы
05.02.2025, 08:11 11
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Никто не имеет шансов против него. Я бы боялся с ним драться»
Майк ТАЙСОН: «Никто не имеет шансов против него. Я бы боялся с ним драться»
06.02.2025, 09:14 6
Бокс
Александр УСИК: Они наживаются на боксерах. Мы хотим изменить это»
Александр УСИК: Они наживаются на боксерах. Мы хотим изменить это»
05.02.2025, 14:52 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем