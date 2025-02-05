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  4. Сыграет ли Зинченко? Ньюкасл и Арсенал назвали составы на матч Кубка лиги
Англия
05 февраля 2025, 21:09 |
324
0

Сыграет ли Зинченко? Ньюкасл и Арсенал назвали составы на матч Кубка лиги

Тренеры команд определили стартовые 11 игроков на ответный поединок

05 февраля 2025, 21:09 |
324
0
Сыграет ли Зинченко? Ньюкасл и Арсенал назвали составы на матч Кубка лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко и Киран Тирнсли перед игрой

Вечером 5 февраля, состоится ответный матч полуфинала Кубка английской лиги.

«Ньюкасл» и «Арсенал» сыграют в Ньюкасле на стадионе «Сент-Джеймс Парк».

В первом поединке в январе в Лондоне «сороки» одолели «канониров» на выезде со счетом 2:0.

Микель Артета решил не менять состав канониров после недавной победы в матче АПЛ.

Украинский защитник канониров Александр Зинченко заявлен в резервом составе.

Сыграет ли Зинченко? Ньюкасл и Арсенал назвал составы на матч Кубка лиги

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Ньюкасл Арсенал Лондон Александр Зинченко Кубок английской лиги по футболу Ньюкасл - Арсенал стартовые составы
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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