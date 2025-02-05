Сыграет ли Зинченко? Ньюкасл и Арсенал назвали составы на матч Кубка лиги
Тренеры команд определили стартовые 11 игроков на ответный поединок
Вечером 5 февраля, состоится ответный матч полуфинала Кубка английской лиги.
«Ньюкасл» и «Арсенал» сыграют в Ньюкасле на стадионе «Сент-Джеймс Парк».
В первом поединке в январе в Лондоне «сороки» одолели «канониров» на выезде со счетом 2:0.
Микель Артета решил не менять состав канониров после недавной победы в матче АПЛ.
Украинский защитник канониров Александр Зинченко заявлен в резервом составе.
Сыграет ли Зинченко? Ньюкасл и Арсенал назвал составы на матч Кубка лиги
HOWAY THE LADS! ✊ pic.twitter.com/xW2OJnDbdN— Newcastle United (@NUFC) February 5, 2025
🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️— Arsenal (@Arsenal) February 5, 2025
Unchanged from Sunday's triumph.
Let's turn this around, Gunners 👊
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