Сыграет ли Зинченко? Ньюкасл и Арсенал назвали составы на матч Кубка лиги

Вечером 5 февраля, состоится ответный матч полуфинала Кубка английской лиги.

«Ньюкасл» и «Арсенал» сыграют в Ньюкасле на стадионе «Сент-Джеймс Парк».

В первом поединке в январе в Лондоне «сороки» одолели «канониров» на выезде со счетом 2:0.

Микель Артета решил не менять состав канониров после недавной победы в матче АПЛ.

Украинский защитник канониров Александр Зинченко заявлен в резервом составе.

Сыграет ли Зинченко? Ньюкасл и Арсенал назвал составы на матч Кубка лиги

HOWAY THE LADS! ✊ pic.twitter.com/xW2OJnDbdN

🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️



Unchanged from Sunday's triumph.



Let's turn this around, Gunners 👊