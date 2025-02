ОФИЦИАЛЬНО. Вернулся в Германию. Батшуайи стал игроком Айнтрахта

Представитель Бундеслиги «Айнтрахт» официально подписал форварда «Галатасарая» и сборной Бельгии Миши Батшуайи за 3 миллиона евро.

На официальном сайте клуба указано, что игрок заключил контракт с новым клубом до лета 2027 года. Детали договора стороны не разглашают.

«Миши предпочитает необходимую устойчивость и конкурентоспособность», – прокомментировал спортивный директор «Айнтрахта».

Всего за «Галатасарай» Батшуайи сыграл 30 поединков, в которых отличился семью голами и двумя ассистами.

Интересно, что ранее уже выступал в высшей лиге Германии. Игрок полгода отыграл за дортмундскую «Боруссию» в сезоне-2017/18, сыграв 14 матчей и забив девять мячей.

