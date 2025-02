ОФИЦИАЛЬНО. Его хотел купить РБ Лейпциг. Наполи арендовал вингера Милана

Игрок сборной Швейцарии и «Милана» Ноа Окафор официально перебрался в неаполитанский «Наполи» на правах аренды.

Пресс-служба «голубых» отметила, что представители клубов договорились об аренде до конца сезона-2024/25 с правом выкупа контракта футболиста.

Летом 2023 года Ноа стал полноценным игроком «Милана». С тех пор вингер провел 53 поединка, в которых отдал пять ассистов и семь раз забивал в ворота соперников.

К тому же игрок имеет в своем активе 24 матча в составе национальной сборной Швейцарии.

Напомним, что Окафор находился в шаге от перехода в «РБ Лейпциг», однако немецкий клуб отказался от такой идеи.

