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Италия
04 февраля 2025, 10:32 | Обновлено 04 февраля 2025, 10:33
539
0

ОФИЦИАЛЬНО. Его хотел купить РБ Лейпциг. Наполи арендовал вингера Милана

Ноа Окафор присоединился к неаполитанскому клубу

04 февраля 2025, 10:32 | Обновлено 04 февраля 2025, 10:33
539
0
ОФИЦИАЛЬНО. Его хотел купить РБ Лейпциг. Наполи арендовал вингера Милана
IMAGO. Ноа Окафор

Игрок сборной Швейцарии и «Милана» Ноа Окафор официально перебрался в неаполитанский «Наполи» на правах аренды.

Пресс-служба «голубых» отметила, что представители клубов договорились об аренде до конца сезона-2024/25 с правом выкупа контракта футболиста.

Летом 2023 года Ноа стал полноценным игроком «Милана». С тех пор вингер провел 53 поединка, в которых отдал пять ассистов и семь раз забивал в ворота соперников.

К тому же игрок имеет в своем активе 24 матча в составе национальной сборной Швейцарии.

Напомним, что Окафор находился в шаге от перехода в «РБ Лейпциг», однако немецкий клуб отказался от такой идеи.

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Ноа Окафор Наполи Милан чемпионат Италии по футболу Серия A трансферы трансферы Серии A
Андрій Вітренко Источник: ФК Наполи
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