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Лига чемпионов
29 января 2025, 23:37 | Обновлено 29 января 2025, 23:43
156
0

Теперь Пеп спокоен. Савиньо увеличил перевес Ман Сити до двух мячей

Команды встречаются на стадионе «Этихад» в Манчестере

29 января 2025, 23:37 | Обновлено 29 января 2025, 23:43
156
0
Теперь Пеп спокоен. Савиньо увеличил перевес Ман Сити до двух мячей
Getty Images/Global Images Ukraine

29 января в 22:00 проходит матч 8-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Манчестер Сити» и «Брюгге».

Команды встречаются на стадионе «Этихад» в Манчестере.

Все голы матча можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Горожанам нужна только победа, чтобы продолжить борьбу в Лиге чемпионов.

На 73-й минуте Савиньо увеличил перевес Ман Сити до двух мячей, успокоив коуча Пепа Гвардиолу (3:1).

ГОЛ! 3:1. Савиньо, 73 мин

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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