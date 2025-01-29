Теперь Пеп спокоен. Савиньо увеличил перевес Ман Сити до двух мячей

29 января в 22:00 проходит матч 8-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Манчестер Сити» и «Брюгге».

Команды встречаются на стадионе «Этихад» в Манчестере.

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Горожанам нужна только победа, чтобы продолжить борьбу в Лиге чемпионов.

На 73-й минуте Савиньо увеличил перевес Ман Сити до двух мячей, успокоив коуча Пепа Гвардиолу (3:1).

ГОЛ! 3:1. Савиньо, 73 мин