Лига чемпионов29 января 2025, 23:37 | Обновлено 29 января 2025, 23:43
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Теперь Пеп спокоен. Савиньо увеличил перевес Ман Сити до двух мячей
Команды встречаются на стадионе «Этихад» в Манчестере
29 января 2025, 23:37 | Обновлено 29 января 2025, 23:43
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29 января в 22:00 проходит матч 8-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Манчестер Сити» и «Брюгге».
Команды встречаются на стадионе «Этихад» в Манчестере.
Все голы матча можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Горожанам нужна только победа, чтобы продолжить борьбу в Лиге чемпионов.
На 73-й минуте Савиньо увеличил перевес Ман Сити до двух мячей, успокоив коуча Пепа Гвардиолу (3:1).
ГОЛ! 3:1. Савиньо, 73 мин
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