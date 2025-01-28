В Рухе накапливаются задолженности
Но перед первой командой долгов нет
Как стало известно Sport.ua, несмотря на то, что Карпаты уже рассчитались с Рухом за переход квартета игроков, это не сказалось на финансовом положении Руха.
По имеющейся информации, задолженности по зарплате накапливаются: во второлиговом Рухе-2 они составляют уже четыре месяца, а у тренеров клубной академии – три месяца.
Справедливости ради следует сказать, что основная команда заработанное получает вовремя.
Сейчас футболисты Руха находятся на зарубежном этапе подготовки в Словении, а Рух-2 участвует в Мемориале заслуженного тренера Украины Эрнеста Юста.
Ранее мы сообщали, что украинский защитник львовского Руха Роман Дидык приступил к тренировкам.
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