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Украина. Премьер лига
28 января 2025, 15:06 | Обновлено 28 января 2025, 15:29
416
0

В Рухе накапливаются задолженности

Но перед первой командой долгов нет

28 января 2025, 15:06 | Обновлено 28 января 2025, 15:29
416
0
В Рухе накапливаются задолженности
ФК Рух

Как стало известно Sport.ua, несмотря на то, что Карпаты уже рассчитались с Рухом за переход квартета игроков, это не сказалось на финансовом положении Руха.

По имеющейся информации, задолженности по зарплате накапливаются: во второлиговом Рухе-2 они составляют уже четыре месяца, а у тренеров клубной академии – три месяца.

Справедливости ради следует сказать, что основная команда заработанное получает вовремя.

Сейчас футболисты Руха находятся на зарубежном этапе подготовки в Словении, а Рух-2 участвует в Мемориале заслуженного тренера Украины Эрнеста Юста.

Ранее мы сообщали, что украинский защитник львовского Руха Роман Дидык приступил к тренировкам.

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Рух Львов Рух-2 Львов Украинская Премьер-лига Вторая лига Украины чемпионат Украины по футболу инсайд долги финансы зарплаты
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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