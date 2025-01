Коло Муани забил гол в чемпионате впервые с сентября прошлого года

25 января в рамках 22-го тура итальянского чемпионата состоялся матч между «Наполи» и «Ювентусом». Встреча завершилась победой «Партенопеи» со счетом 2:1. Забитыми мячами отметились Ангисса, Ромелу Лукаку и Коло Муани.

Впервые с 1 сентября 2024 года Коло Муани отметился голом в чемпионате (последний раз – в Лиге 1 против «Лилля»). Также игрок стал первым французским нападающим, который забил за «Ювентус» в Серии А со времен Давида Трезеге (декабрь 2009 года).

В этой кампании чемпионата Италии француз провел первый матч. «Старая синьора» занимает пятую позицию в турнирной таблице лиги (8 побед, 13 ничьих, 1 поражение).

