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  4. Салах превзошел показатели прошлого сезона по количеству голов в АПЛ
Англия
26 января 2025, 12:12 |
426
0

Салах превзошел показатели прошлого сезона по количеству голов в АПЛ

Забитый мяч в ворота «Ипсвича» стал для вингера 19-м в этом сезоне Премьер-лиги

26 января 2025, 12:12 |
426
0
Салах превзошел показатели прошлого сезона по количеству голов в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

25 января в рамках 23-го тура английского чемпионата на «Энфилде» состоялась встреча между командами «Ливерпуль» и «Ипсвич». Поединок завершился победой «мерсисайдцев» со счетом 4:1. Забитыми мячами отметились Доминик Собослаи, Мохамед Салах, Коди Гакпо (дубль) и Джейкоб Гривз.

За кампанию АПЛ 2023/24 Салах оформил всего 18 голов. В последнем матче против «Ипсвича» египтянин забил свой 19-й мяч в текущем розыгрыше чемпионата Англии, тем самым превзойдя показатели прошлого сезона.

В этом сезоне АПЛ нападающий «мерсисайдцев» провел 22 матча и совершил 32 результативных действия (19 голов, 13 ассистов). «Ливерпуль» занимает первую строчку с 53 очками в турнирной таблице чемпионата (16 побед, 5 ничьих, 1 поражение).

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Мохамед Салах Ливерпуль Ипсвич Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Дмитро Банар
Дмитро Банар Sport.ua
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