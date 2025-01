Салах превзошел показатели прошлого сезона по количеству голов в АПЛ

25 января в рамках 23-го тура английского чемпионата на «Энфилде» состоялась встреча между командами «Ливерпуль» и «Ипсвич». Поединок завершился победой «мерсисайдцев» со счетом 4:1. Забитыми мячами отметились Доминик Собослаи, Мохамед Салах, Коди Гакпо (дубль) и Джейкоб Гривз.

За кампанию АПЛ 2023/24 Салах оформил всего 18 голов. В последнем матче против «Ипсвича» египтянин забил свой 19-й мяч в текущем розыгрыше чемпионата Англии, тем самым превзойдя показатели прошлого сезона.

В этом сезоне АПЛ нападающий «мерсисайдцев» провел 22 матча и совершил 32 результативных действия (19 голов, 13 ассистов). «Ливерпуль» занимает первую строчку с 53 очками в турнирной таблице чемпионата (16 побед, 5 ничьих, 1 поражение).

Mo Salah PL goals:



19 — This season

18 — All of last season pic.twitter.com/gb92SSMywi