В субботу, 25 января, состоялся матч 23-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Ливерпуль» и «Ипсвич».

Игра прошла в Ливерпуле на стадионе «Энфилд». Хозяева разбили соперника со счетом 4:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Суперигру выдал Коди Гакпо, который оформил дубль и помог забить Мохамеду Салаху.

«Красные» набрали 53 очка и опережают Арсенал на шесть пунктов.

Чемпионат Англии. 23-й тур

Ливерпуль – Ипсвич – 4:1

Голы: Собослаи, 11, Салах, 35, Гакпо, 44, 66 - Грейвс, 90

Видеообзор матча АПЛ