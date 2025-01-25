Ливерпуль – Ипсвич – 4:1. Банда Слота идет за титулом. Видеообзор матча
Смотрите самые интересные моменты матча 22-го тура АПЛ
В субботу, 25 января, состоялся матч 23-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Ливерпуль» и «Ипсвич».
Игра прошла в Ливерпуле на стадионе «Энфилд». Хозяева разбили соперника со счетом 4:1.
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Суперигру выдал Коди Гакпо, который оформил дубль и помог забить Мохамеду Салаху.
«Красные» набрали 53 очка и опережают Арсенал на шесть пунктов.
Чемпионат Англии. 23-й тур
Ливерпуль – Ипсвич – 4:1
Голы: Собослаи, 11, Салах, 35, Гакпо, 44, 66 - Грейвс, 90
Видеообзор матча АПЛ
События матча
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