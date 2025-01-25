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  4. Ливерпуль – Ипсвич – 4:1. Банда Слота идет за титулом. Видеообзор матча
Чемпионат Англии
Ливерпуль
25.01.2025 17:00 – FT 4 : 1
Ипсвич Таун
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
25 января 2025, 23:10 | Обновлено 25 января 2025, 23:18
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0

Ливерпуль – Ипсвич – 4:1. Банда Слота идет за титулом. Видеообзор матча

Смотрите самые интересные моменты матча 22-го тура АПЛ

25 января 2025, 23:10 | Обновлено 25 января 2025, 23:18
60
0
Ливерпуль – Ипсвич – 4:1. Банда Слота идет за титулом. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Ливерпуль

В субботу, 25 января, состоялся матч 23-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Ливерпуль» и «Ипсвич».

Игра прошла в Ливерпуле на стадионе «Энфилд». Хозяева разбили соперника со счетом 4:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Суперигру выдал Коди Гакпо, который оформил дубль и помог забить Мохамеду Салаху.

«Красные» набрали 53 очка и опережают Арсенал на шесть пунктов.

Чемпионат Англии. 23-й тур

Ливерпуль – Ипсвич – 4:1
Голы: Собослаи, 11, Салах, 35, Гакпо, 44, 66 - Грейвс, 90

Видеообзор матча АПЛ

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Джейкоб Гривз (Ипсвич Таун).
66’
ГОЛ ! Мяч забил Коди Гакпо (Ливерпуль).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Коди Гакпо (Ливерпуль).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Доминик Собослои (Ливерпуль).
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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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