25.01.2025 17:00 - : -
Англия23 января 2025, 22:44 |
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Ливерпуль – Ипсвич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 25 января в 17:00 матч чемпионата Англии
23 января 2025, 22:44 |
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В субботу, 25 января, состоится матч 23-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Ипсвич».
Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.
Ливерпуль – Ипсвич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ливерпуль – ИпсвичСмотреть трансляцию
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