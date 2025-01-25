Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ливерпуль – Ипсвич. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Чемпионат Англии
Ливерпуль
25.01.2025 17:00 - : -
Ипсвич Таун
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
25 января 2025, 02:59 | Обновлено 25 января 2025, 03:01
23
0

Ливерпуль – Ипсвич. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 25 января в 17:00 по Киеву

25 января 2025, 02:59 | Обновлено 25 января 2025, 03:01
23
0
Ливерпуль – Ипсвич. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

25 января на «Энфилде» пройдет матч 23-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Ливерпуль» встретится с «Ипсвич Таун». Поединок начнется в 17:00 по киевскому времени.

Ливерпуль

Команда проводит первый сезон после эры Клоппа. И уже можно сказать, что катастрофой для красных анонсированный заранее уход Юргена не стал. Получив от немца коллектив, что вернулся в топ-3 АПЛ и брал Кубок Лиги, Арне Слот ухитрился поднять его на новый уровень. Но такому сложно соответствовать, и к зиме осечек стало явно больше. Сначала это были ничьи, с Ньюкаслом и Фулхэмом, а потом, в январе, Салах и компания проиграли первый полуфинал Кубка Лиги Тоттенхэму, что очень плох в этом футбольном году. Причем до этого были 2:2 с Манчестер Юнайтед, а после - 1:1 с Ноттингем Форест, причем мерсисайдцы отыгрывались. Брентфорд победили, но голами на 90+ минутах Дарвина Нуньеса. В Лиге чемпионов с Лиллем англичане продлили серию - это 7-й кряду выигранный матч.

❗️ Больше прогнозов в Telegram-канале Прогнозний БУМ! И денежные конкурсы!

Ипсвич Таун

Клуб долго болтался на уровне максимум третьего дивизиона страны. Но в 2023-м году под руководством Маккенны он поднялся в Чемпионшип - и с ходу там стали вторыми. Это обеспечило право сразу же подняться в АПЛ. К этому команда была откровенно не готова, и не зря летом новичок активно приобретал футболистов. И, кстати, продолжает это делать в январе - состав пополнили Годфри и Филоджин-Бейнс, и на этом не готовы останавливаться. При этом, правда, пока что никак толком не удается всерьез вырваться из зоны вылета, и помогает то, что есть и другие, кто крайне слабо смотрится, не набирая и по очку в среднем за тур. Но в последних встречах были сухие поражения: 0:2 с Брайтоном, 0:6 с Манчестер Сити

Статистика личных встреч

Сыграв в августе впервые с 2002-го года, красные обыграли новичка 2:0 на выезде.

Прогноз

Букмекерские конторы спорят только о том, насколько уверенно выиграет дома лидер. С учетом последних матчей новичка, ставим на Салаха и компанию с форой -2,5 забитых голов (коэффициент - 1,83).

Прогноз Sport.ua
Ливерпуль
25 января 2025 -
17:00
Ипсвич Таун
Фора Ливерпуля (-2.5) 1.83 Сделать ставку
По теме:
Вальядолид – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч Ла Лиги
Манчестер Сити – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Вулверхэмптон – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Ливерпуль Ипсвич Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Луис Суарес ответил, кто был его самым тяжелым соперником в карьере
Футбол | 25 января 2025, 03:07 0
Луис Суарес ответил, кто был его самым тяжелым соперником в карьере
Луис Суарес ответил, кто был его самым тяжелым соперником в карьере

Именитый уругвайский нападающий выделил Тиаго Силву и Серхио Рамоса

«Я такие деньги..» Богачук рассказал, сколько получил за бой с чемпионом ОИ
Бокс | 24 января 2025, 04:15 0
«Я такие деньги..» Богачук рассказал, сколько получил за бой с чемпионом ОИ
«Я такие деньги..» Богачук рассказал, сколько получил за бой с чемпионом ОИ

В 2016 году Сергей победил Рониэля Иглесиаса

Смоляков подписал контракт с Лос-Анджелесом. Полесье получит 2 млн евро
Футбол | 24.01.2025, 22:28
Смоляков подписал контракт с Лос-Анджелесом. Полесье получит 2 млн евро
Смоляков подписал контракт с Лос-Анджелесом. Полесье получит 2 млн евро
Известно, о трансфере какого футболиста Гвардиола жалеет больше всего
Футбол | 24.01.2025, 09:03
Известно, о трансфере какого футболиста Гвардиола жалеет больше всего
Известно, о трансфере какого футболиста Гвардиола жалеет больше всего
Матч Джокович – Зверев завершен досрочно. Известен первый финалист Aus Open
Теннис | 24.01.2025, 07:25
Матч Джокович – Зверев завершен досрочно. Известен первый финалист Aus Open
Матч Джокович – Зверев завершен досрочно. Известен первый финалист Aus Open
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Назревает побитие трансферного рекорда. Переход звезды за €350 млн
Назревает побитие трансферного рекорда. Переход звезды за €350 млн
24.01.2025, 08:19 9
Футбол
«Усик к черту...» Суперзвезда бокса Канело высказался об Александре
«Усик к черту...» Суперзвезда бокса Канело высказался об Александре
24.01.2025, 07:53 1
Бокс
Без шансов. УЕФА вынес вердикт по итогам матча Шахтера в ЛЧ
Без шансов. УЕФА вынес вердикт по итогам матча Шахтера в ЛЧ
23.01.2025, 01:55 5
Футбол
Таблица Лиги Европы. Итоги дня: британское дерби, кто вышел в плей-оф
Таблица Лиги Европы. Итоги дня: британское дерби, кто вышел в плей-оф
24.01.2025, 06:23 15
Футбол
Джордж ФОРМАН: «Знаете, чего Майк Тайсон боялся больше всего?»
Джордж ФОРМАН: «Знаете, чего Майк Тайсон боялся больше всего?»
24.01.2025, 00:33
Бокс
Джокович пояснил, почему отказался продолжать полуфинальный матч Aus Open
Джокович пояснил, почему отказался продолжать полуфинальный матч Aus Open
24.01.2025, 08:28
Теннис
Турнирная таблица ЛЧ. Каковы шансы Шахтера перед последним туром
Турнирная таблица ЛЧ. Каковы шансы Шахтера перед последним туром
23.01.2025, 06:23 58
Футбол
Только одна теннисистка выигрывала сет 6:0 на слэмах у Свентек и Соболенко
Только одна теннисистка выигрывала сет 6:0 на слэмах у Свентек и Соболенко
23.01.2025, 14:24 5
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем