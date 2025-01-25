25 января на «Энфилде» пройдет матч 23-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Ливерпуль» встретится с «Ипсвич Таун». Поединок начнется в 17:00 по киевскому времени.

Ливерпуль

Команда проводит первый сезон после эры Клоппа. И уже можно сказать, что катастрофой для красных анонсированный заранее уход Юргена не стал. Получив от немца коллектив, что вернулся в топ-3 АПЛ и брал Кубок Лиги, Арне Слот ухитрился поднять его на новый уровень. Но такому сложно соответствовать, и к зиме осечек стало явно больше. Сначала это были ничьи, с Ньюкаслом и Фулхэмом, а потом, в январе, Салах и компания проиграли первый полуфинал Кубка Лиги Тоттенхэму, что очень плох в этом футбольном году. Причем до этого были 2:2 с Манчестер Юнайтед, а после - 1:1 с Ноттингем Форест, причем мерсисайдцы отыгрывались. Брентфорд победили, но голами на 90+ минутах Дарвина Нуньеса. В Лиге чемпионов с Лиллем англичане продлили серию - это 7-й кряду выигранный матч.

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Ипсвич Таун

Клуб долго болтался на уровне максимум третьего дивизиона страны. Но в 2023-м году под руководством Маккенны он поднялся в Чемпионшип - и с ходу там стали вторыми. Это обеспечило право сразу же подняться в АПЛ. К этому команда была откровенно не готова, и не зря летом новичок активно приобретал футболистов. И, кстати, продолжает это делать в январе - состав пополнили Годфри и Филоджин-Бейнс, и на этом не готовы останавливаться. При этом, правда, пока что никак толком не удается всерьез вырваться из зоны вылета, и помогает то, что есть и другие, кто крайне слабо смотрится, не набирая и по очку в среднем за тур. Но в последних встречах были сухие поражения: 0:2 с Брайтоном, 0:6 с Манчестер Сити

Статистика личных встреч

Сыграв в августе впервые с 2002-го года, красные обыграли новичка 2:0 на выезде.

Прогноз

Букмекерские конторы спорят только о том, насколько уверенно выиграет дома лидер. С учетом последних матчей новичка, ставим на Салаха и компанию с форой -2,5 забитых голов (коэффициент - 1,83).