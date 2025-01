Салах стал вторым самым результативным иностранным игроком в истории АПЛ

25 января в рамках 23-го тура Английской Премьер-лиги на «Энфилде» состоялась встреча между командами «Ливерпуль» и «Ипсвич». Матч завершился победой хозяев поля со счетом 4:1. Голами отметились Доминик Собослаи, Мохамед Салах, Коди Гакпо (дубль) и Джейкоб Гривз.

Благодаря забитому мячу против «Ипсвича» Мохамед обошел Тьерри Анри по количеству голов в английском чемпионате и стал вторым самым результативным иностранным игроком в истории Премьер-лиги (Салах – 176, Анри – 175). Лидером этого списка является легенда «горожан» Серхио Агуэро (184). Также Мохамед поднялся на 7-е место в списке лучших бомбардиров лиги.

Египтянин в этом розыгрыше АПЛ сыграл 22 матча и отметился 32 результативными действиями (19 голов и 13 ассистов). «Мерсисайдцы» занимают первую строчку с 53 очками турнирной таблице чемпионата (16 побед, 5 ничьих, 1 поражение).

