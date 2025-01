19 января в 18:30 пройдет матч 22-го тура АПЛ, в котором «Ипсвич Таун» сыграет с «Манчестер Сити».

Команды встретятся на стадионе «Портмен Роуд» в Ипсвиче.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Коуч горожан Пеп Гвардиола определился со стартовым составом команды.

Ман Сити занимает 8-е место в АПЛ з 35 очками, Ипсвич идет на 18-й позиции (16 баллов).

Кого выставил Пеп? Обнародован стартовый состав Ман Сити против Ипсвича

Your City team to face Ipswich! 👊



XI | Ederson, Nunes, Akanji, Dias, Gvardiol, Kovacic, Gundogan, De Bruyne (C), Foden, Doku, Haaland



SUBS | Ortega Moreno, Grealish, Bernardo, Savinho, Mubama, Alleyne, O'Reilly, Lewis, McAtee#ManCity | @etihad pic.twitter.com/uFAxuIHxso