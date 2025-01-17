«Ты едва попадаешь». Пирс Морган ответил на дерзкое заявление Холанда
Известный журналист потролил норвежского нападающего «Ман Сити»
Известный британский журналист Пирс Морган отреагировал на дерзкие слова норвежского нападающего английского «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда после продления контракта с клубом:
«Уважаемый Эрлинг Холанд, вы, ребята, занимаете 6-е место в АПЛ в этом сезоне, у вас только что была самая большая полоса поражений в карьере вашего главного тренера, и ты едва попадаешь по воротам в текущей кампании. Думаю, защитники довольно спокойно относятся к твоему новому контракту».
В нынешнем сезоне Холанд провел за «Манчестер Сити» во всех турнирах 28 матчей, в которых забил 21 мяч и отдал 1 голевую передачу.
Dear @ErlingHaaland - you guys are 6th in the League, have just had the biggest losing streak in your manager’s life, and you’ve barely hit a barn door this season. I think defenders will be quite relaxed about this… https://t.co/kMKJMHz6mX— Piers Morgan (@piersmorgan) January 17, 2025
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