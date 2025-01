«Ты едва попадаешь». Пирс Морган ответил на дерзкое заявление Холанда

Известный британский журналист Пирс Морган отреагировал на дерзкие слова норвежского нападающего английского «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда после продления контракта с клубом:

«Уважаемый Эрлинг Холанд, вы, ребята, занимаете 6-е место в АПЛ в этом сезоне, у вас только что была самая большая полоса поражений в карьере вашего главного тренера, и ты едва попадаешь по воротам в текущей кампании. Думаю, защитники довольно спокойно относятся к твоему новому контракту».

В нынешнем сезоне Холанд провел за «Манчестер Сити» во всех турнирах 28 матчей, в которых забил 21 мяч и отдал 1 голевую передачу.

Dear @ErlingHaaland - you guys are 6th in the League, have just had the biggest losing streak in your manager’s life, and you’ve barely hit a barn door this season. I think defenders will be quite relaxed about this… https://t.co/kMKJMHz6mX