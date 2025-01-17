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  4. «Ты едва попадаешь». Пирс Морган ответил на дерзкое заявление Холанда
Англия
17 января 2025, 14:07 |
271
0

«Ты едва попадаешь». Пирс Морган ответил на дерзкое заявление Холанда

Известный журналист потролил норвежского нападающего «Ман Сити»

17 января 2025, 14:07 |
271
0
«Ты едва попадаешь». Пирс Морган ответил на дерзкое заявление Холанда
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Известный британский журналист Пирс Морган отреагировал на дерзкие слова норвежского нападающего английского «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда после продления контракта с клубом:

«Уважаемый Эрлинг Холанд, вы, ребята, занимаете 6-е место в АПЛ в этом сезоне, у вас только что была самая большая полоса поражений в карьере вашего главного тренера, и ты едва попадаешь по воротам в текущей кампании. Думаю, защитники довольно спокойно относятся к твоему новому контракту».

В нынешнем сезоне Холанд провел за «Манчестер Сити» во всех турнирах 28 матчей, в которых забил 21 мяч и отдал 1 голевую передачу.

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чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Эрлинг Холанд Пирс Морган
Дмитро Вус Источник: X (Twitter)
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