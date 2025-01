Захисник Динамо вошел в десятку лучших центрбеков U-23, готовых к топ-5 лиг

Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал рейтинг лучших центральных защитников в возрасте до 23 лет, готовых к переходу в топ-5 европейских лиг.

9-ю позицию в этом списке занял 19-летний игрок киевского «Динамо» Тарас Михавко – 82,6 балла. Его трансферная стоимость, по подсчетам CIES, составляет 8,8 млн евро.

Возглавил рейтинг бельгийский центрбек «Спортинга» Зено Дебаст – 87,5 балла (47,6 млн евро). В топ-3 также входят Райан Фламинго из ПСВ и Усман Диоманде из «Спортинга».

Тарас Михавко в сезоне 2024/25 провел 25 матчей за «Динамо» и отличился одним забитым голом, если учитывать все клубные турниры.

Десятка лучших центрбеков U-23, готовых к топ-5 лиг

