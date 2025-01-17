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Украина. Премьер лига
17 января 2025, 07:57 | Обновлено 17 января 2025, 08:08
537
0

Захисник Динамо вошел в десятку лучших центрбеков U-23, готовых к топ-5 лиг

Тарас Михавко находится в рейтинге CIES на 9-й позиции

17 января 2025, 07:57 | Обновлено 17 января 2025, 08:08
537
0
Захисник Динамо вошел в десятку лучших центрбеков U-23, готовых к топ-5 лиг
ФК Динамо. Тарас Михавко

Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал рейтинг лучших центральных защитников в возрасте до 23 лет, готовых к переходу в топ-5 европейских лиг.

9-ю позицию в этом списке занял 19-летний игрок киевского «Динамо» Тарас Михавко – 82,6 балла. Его трансферная стоимость, по подсчетам CIES, составляет 8,8 млн евро.

Возглавил рейтинг бельгийский центрбек «Спортинга» Зено Дебаст – 87,5 балла (47,6 млн евро). В топ-3 также входят Райан Фламинго из ПСВ и Усман Диоманде из «Спортинга».

Тарас Михавко в сезоне 2024/25 провел 25 матчей за «Динамо» и отличился одним забитым голом, если учитывать все клубные турниры.

Десятка лучших центрбеков U-23, готовых к топ-5 лиг

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Тарас Михавко рейтинг Динамо Киев CIES молодые таланты Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Зено Дебаст Усман Диоманде Спортинг Лиссабон ПСВ
Николай Степанов Источник: CIES
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