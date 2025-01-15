Ингулец изменил планы подготовки на втором этапе сборов

Как стало известно Sport.ua, в расположении «Ингульца» на домашних сборах находятся шесть потенциальных новичков.

Это Егор Князев и Антон Демченко из «Шахтера» (U-19), Александр Жовтенко из «Мариуполя», Назар Гаврилюк из «Полесья-2», Виталий Фарасеенко из «Буковины», Александр Дихтярук из «Кремня».

По имеющимся данным, подопечные Василия Кобина 18 января проведут спарринг с «Колосом», а 31-го – с «Металлистом 1925».

Второй этап подготовки к сезону «Ингулец», скорее всего, проведет не на базе «Руха» в Винниках, а на Закарпатье. Предполагается, что одним из спарринг-партнеров станет молодежный состав «Карпат».

В 18 туре УПЛ 22 февраля «Ингулец» будет принимать «Полесье».

Ранее сообщалось, что «Ингульцу» пока не позволяют играть на их стадионе.