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Украина. Премьер лига
15 января 2025, 13:20 | Обновлено 15 января 2025, 13:49
536
0

Ингулец изменил планы подготовки на втором этапе сборов

На базу «Руха» команда Василия Кобина не поедет

15 января 2025, 13:20 | Обновлено 15 января 2025, 13:49
536
0
Ингулец изменил планы подготовки на втором этапе сборов
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Ингулец

Как стало известно Sport.ua, в расположении «Ингульца» на домашних сборах находятся шесть потенциальных новичков.

Это Егор Князев и Антон Демченко из «Шахтера» (U-19), Александр Жовтенко из «Мариуполя», Назар Гаврилюк из «Полесья-2», Виталий Фарасеенко из «Буковины», Александр Дихтярук из «Кремня».

По имеющимся данным, подопечные Василия Кобина 18 января проведут спарринг с «Колосом», а 31-го – с «Металлистом 1925».

Второй этап подготовки к сезону «Ингулец», скорее всего, проведет не на базе «Руха» в Винниках, а на Закарпатье. Предполагается, что одним из спарринг-партнеров станет молодежный состав «Карпат».

В 18 туре УПЛ 22 февраля «Ингулец» будет принимать «Полесье».

Ранее сообщалось, что «Ингульцу» пока не позволяют играть на их стадионе.

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Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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