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  4. Судаков объяснил, почему решил бить пенальти в ворота Бреста паненкой
Лига чемпионов
23 января 2025, 09:59 | Обновлено 23 января 2025, 10:00
1070
0

Судаков объяснил, почему решил бить пенальти в ворота Бреста паненкой

Георгий рад, что забил в ворота «Бреста»

23 января 2025, 09:59 | Обновлено 23 января 2025, 10:00
1070
0
Судаков объяснил, почему решил бить пенальти в ворота Бреста паненкой
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков рассказал, почему решил пробить пенальти в матче против «Бреста» именно паненкой. Георгий признался, что разговаривал с Марино Пушичем.

«Мистер в прошлый раз в интервью говорил, что в следующий раз буду пробивать именно так. Но поскольку до этого я не реализовал два пенальти из-за того, что вратари угадывали направление, решил попробовать другой вариант.

Это, скажем, еще один стиль исполнения пенальти, почему бы нет? Вратари обычно прыгают в угол, поэтому я подумал, что можно пробить по центру.

Если честно, каждое пенальти вызывает чуть-чуть волнения, эмоции, добавляет адреналина. Однако, на мой взгляд, нет разницы в том, как ты пробиваешь, все зависит исключительно от качества исполнения», – сказал Судаков.

Ранее своими мыслями после матча поделился главный тренер «горняков» Марино Пушич.

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Олег Вахоцкий Источник: ФК Шахтер Донецк
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