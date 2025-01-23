Судаков объяснил, почему решил бить пенальти в ворота Бреста паненкой
Георгий рад, что забил в ворота «Бреста»
Полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков рассказал, почему решил пробить пенальти в матче против «Бреста» именно паненкой. Георгий признался, что разговаривал с Марино Пушичем.
«Мистер в прошлый раз в интервью говорил, что в следующий раз буду пробивать именно так. Но поскольку до этого я не реализовал два пенальти из-за того, что вратари угадывали направление, решил попробовать другой вариант.
Это, скажем, еще один стиль исполнения пенальти, почему бы нет? Вратари обычно прыгают в угол, поэтому я подумал, что можно пробить по центру.
Если честно, каждое пенальти вызывает чуть-чуть волнения, эмоции, добавляет адреналина. Однако, на мой взгляд, нет разницы в том, как ты пробиваешь, все зависит исключительно от качества исполнения», – сказал Судаков.
Ранее своими мыслями после матча поделился главный тренер «горняков» Марино Пушич.
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