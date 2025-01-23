Вторая победа Шахтера в ЛЧ, трансфер Сикана, вылет Свитолиной из AO
Главные новости за 22 января на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 22 января.
1. Победный абордаж. Шахтер обыграл Брест и продолжает борьбу за плей-офф ЛЧ
«Горняки» в хорошем стиле разобрались с «пиратами»
2A. Суперкамбэк после 0:2. ПСЖ дома одолел Манчестер Сити
Команды выдали феерию во втором тайме, забив шесть голов
2B. Кто забил на 2-й? Арсенал с Зинченко разбил Динамо Загреб в Лиге чемпионов
Канониры выиграли у хорватского коллектива со счетом 3:0 в 7-м туре еврокубка
2C. Цыганков и Ко не выстояли на Сан-Сиро. Милан одолел Жирону в Лиге чемпионов
Итальянский гранд обыграл соперника со счетом 1:0
2D. Секреты игры на контратаках. Фейеноорд сенсационно розгромил Баварию
Команды встречались в матче 7-го тура основного раунда Лиги чемпионов
2E. Два дубля. Реал без Лунина уничтожил РБ Зальцбург на Сантьяго Бернабеу
Матч закончился со счетом 5:1 в пользу сливочных
3A. ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер продал форварда сборной Украины в Турцию
Трабзонспор подтвердил переход Даниила Сикана
3B. Уйдут из-за войны? Турецкий гранд планирует переманить четырех игроков УПЛ
Шенол Гюнеш уверен, что проблем с трансферами не будет
3C. ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер продал форварда Кевина Келси в клуб из MLS
Кевин Келси перешел в «Портленд»
4A. Игрок сборной Украины получил предложение из топ-лиги. Известен ответ
Роман Яремчук мог сменить «Олимпиакос» на «Венецию»
4B. ОФИЦИАЛЬНО. Будущий соперник Шахтера в ЛЧ уволил главного тренера
Нури Шахин покинул пост коуча дортмундской «Боруссии»
5. Выиграла сет у 14-й ракетки. Свитолина не сумела выйти в полуфинал Aus Open
Элина в трех партиях проиграла Мэдисон Киз в четвертьфинале австралийского мейджора
6A. Свентек разгромила 8-ю ракетку на Aus Open и вышла на обидчицу Свитолиной
Ига переиграла Эмму Наварро и далее сыграет против Мэдисон Киз в полуфинале мейджора
6B. Определен первый полуфиналист Australian Open в верхней части мужской сетки
Бен Шелтон в четырех сетах дожал Лоренцо Сонего за 3 часа и 52 минуты
6C. Синнер разбил демона. На Aus Open определены полуфинальные пары у мужчин
Янник уверенно переиграл Алекса де Минаура и далее сыграет против Бена Шелтона
6D. Скандал на АО-2025. Киченок пояснила, почему отказалась жать руку сопернице
Людмила заявила, что Кристина Младенович ей угрожала
7A. УСИК: «Именно этим я буду заниматься, когда уйду из бокса. У меня контракт»
Александр хочет попробовать себя в роли футболиста
7B. БРИЕДИС: «Он размажет Усика. Не просто выиграет, а разорвет вдребезги»
Майрис считает, что у Александра нет шансов против Джея Опетаи
7C. Легендарный коуч Майка Тайсона нашел Кличко сенсационного соперника
Тедди Атлас хочет, чтобы Владимир подрался с Джейком Полом
8. Универсиада-2025. Чалык завоевала золото масстарта, Меркушина – вторая
Третья участница сборной Лилия Стеблина оказалась в топ-15
9. Универсиада-2025. Сборная Украины по хоккею сенсационно завоевала бронзу
Украинцам удалось обыграть сборную США
10A. Продажа Сикана – правильный, пусть и запоздалый шаг руководства Шахтера
Реакция колумниста Sport.ua Алексея Сливченко на переезд форварда «горняков» в Турцию
10B. Хижняк остается в любителях. Почему это – хорошее решение
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