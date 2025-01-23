Вторая победа Шахтера в ЛЧ, трансфер Сикана, вылет Свитолиной из AO

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 22 января.

1. Победный абордаж. Шахтер обыграл Брест и продолжает борьбу за плей-офф ЛЧ

«Горняки» в хорошем стиле разобрались с «пиратами»

2A. Суперкамбэк после 0:2. ПСЖ дома одолел Манчестер Сити

Команды выдали феерию во втором тайме, забив шесть голов

2B. Кто забил на 2-й? Арсенал с Зинченко разбил Динамо Загреб в Лиге чемпионов

Канониры выиграли у хорватского коллектива со счетом 3:0 в 7-м туре еврокубка

2C. Цыганков и Ко не выстояли на Сан-Сиро. Милан одолел Жирону в Лиге чемпионов

Итальянский гранд обыграл соперника со счетом 1:0

2D. Секреты игры на контратаках. Фейеноорд сенсационно розгромил Баварию

Команды встречались в матче 7-го тура основного раунда Лиги чемпионов

2E. Два дубля. Реал без Лунина уничтожил РБ Зальцбург на Сантьяго Бернабеу

Матч закончился со счетом 5:1 в пользу сливочных

3A. ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер продал форварда сборной Украины в Турцию

Трабзонспор подтвердил переход Даниила Сикана

3B. Уйдут из-за войны? Турецкий гранд планирует переманить четырех игроков УПЛ

Шенол Гюнеш уверен, что проблем с трансферами не будет

3C. ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер продал форварда Кевина Келси в клуб из MLS

Кевин Келси перешел в «Портленд»

4A. Игрок сборной Украины получил предложение из топ-лиги. Известен ответ

Роман Яремчук мог сменить «Олимпиакос» на «Венецию»

4B. ОФИЦИАЛЬНО. Будущий соперник Шахтера в ЛЧ уволил главного тренера

Нури Шахин покинул пост коуча дортмундской «Боруссии»

5. Выиграла сет у 14-й ракетки. Свитолина не сумела выйти в полуфинал Aus Open

Элина в трех партиях проиграла Мэдисон Киз в четвертьфинале австралийского мейджора

6A. Свентек разгромила 8-ю ракетку на Aus Open и вышла на обидчицу Свитолиной

Ига переиграла Эмму Наварро и далее сыграет против Мэдисон Киз в полуфинале мейджора

6B. Определен первый полуфиналист Australian Open в верхней части мужской сетки

Бен Шелтон в четырех сетах дожал Лоренцо Сонего за 3 часа и 52 минуты

6C. Синнер разбил демона. На Aus Open определены полуфинальные пары у мужчин

Янник уверенно переиграл Алекса де Минаура и далее сыграет против Бена Шелтона

6D. Скандал на АО-2025. Киченок пояснила, почему отказалась жать руку сопернице

Людмила заявила, что Кристина Младенович ей угрожала

7A. УСИК: «Именно этим я буду заниматься, когда уйду из бокса. У меня контракт»

Александр хочет попробовать себя в роли футболиста

7B. БРИЕДИС: «Он размажет Усика. Не просто выиграет, а разорвет вдребезги»

Майрис считает, что у Александра нет шансов против Джея Опетаи

7C. Легендарный коуч Майка Тайсона нашел Кличко сенсационного соперника

Тедди Атлас хочет, чтобы Владимир подрался с Джейком Полом

8. Универсиада-2025. Чалык завоевала золото масстарта, Меркушина – вторая

Третья участница сборной Лилия Стеблина оказалась в топ-15

9. Универсиада-2025. Сборная Украины по хоккею сенсационно завоевала бронзу

Украинцам удалось обыграть сборную США

10A. Продажа Сикана – правильный, пусть и запоздалый шаг руководства Шахтера

Реакция колумниста Sport.ua Алексея Сливченко на переезд форварда «горняков» в Турцию

10B. Хижняк остается в любителях. Почему это – хорошее решение

Обозреватель Sport.ua Лев Кравцив – о непростом выборе украинского боксера